Caravanas de migrantes no son espontáneas, las utilizan políticamente: Solalinde

MEXICALI, BC (apro).- El padre Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue Hermanos en el Camino, aseguró que las caravanas de centroamericanos que han llegado a México no son espontáneas y están siendo utilizadas políticamente.

El cura, quien se ha caracterizado por defender y ayudar a los migrantes, también aseguró que la Guardia Nacional (GN) “no ha sido represora, sino contensora”, aunque aceptó que “no está hecha para los migrantes, sino para asegurar la vida interior de México”.

“La Guardia Nacional no los está atacando, la Guardia Nacional no los está buscando, son ellos los que ponen a los niños, a las niñas para que se enfrenten y la imagen visualmente sea esa. Y ellos (los migrantes) sí los han agredido (a la GN) porque los han apedreado y ellos no han respondido”.

De visita en esta ciudad fronteriza, el director del albergue de Ixtepec, Oaxaca, afirmó que conoce cómo operan las caravanas y cuándo son espontáneas. Una caravana real, subrayó, no expone a los niños, mujeres y personas vulnerables, no las ubica enfrente para que se topen con las policías, por el contrario, las protege.

En estas caravanas de ahora, abundó, “van por delante los niños, las familias, y de alguna manera tienen que enfrentarse por la fuerza con la Guardia Nacional, y aunque la GN no ha sido realmente represora, ha actuado como contensora”.

Añadió: “Pero, sí, las escenas hablan mucho y ustedes hablan de imágenes (donde aparecen enfrentados niños y mujeres con la GN), y ellos en sus acuerdos tienen una estrategia, primero, de hacer quedar mal al gobierno y a la Guardia Nacional como represora, pero también están haciendo un gran trabajo para Donald Trump (presidente de Estados Unidos), porque ellos indirectamente están haciendo eso”.

De acuerdo con Solalinde, él puede ver cuando una caravana está muy bien organizada. “Yo puedo ver el modus operandi, yo hablo claro, puedo ver a unos líderes que no aparecen, los que conocemos de Pueblos sin Frontera, pero es su modus operandi. Ellos tienen asambleas en las noches, toman acuerdos, así lo manifestaban. En la noche salen y tienen una estrategia para llamar la atención de los periodistas”.

Recalcó: “Yo acompañé caravanas y lo último que haríamos sería exponer a los niños. Siempre poníamos a las mujeres, los niños, las personas vulnerables dentro de ese cordón de protección, pero ellos no”.

De igual manera, consideró que no se puede juzgar con el mismo rasero a este gobierno y los anteriores. “Y voy a decir porqué: la Guardia Nacional está cumpliendo una misión de seguridad interior, pero puedo decir que, si fuera la Guardia de acuerdo con el régimen anterior, ya hubiera habido muertos”.

El sacerdote se manifestó preocupado porque los migrantes lleguen hasta la frontera México-Estados Unidos, “pues hay presencia del crimen organizado”. Además, cuando hagan su solicitud en Estados Unidos –apuntó– los van a regresar. “Decenas de miles están regresando, ustedes son testigos de ello aquí en Tijuana”.

No es el momento de que ingresen a Estados Unidos “porque se tiene este año electoral de tanto chantaje de Trump”.

“Supongamos que vinieran aquí. El gobernador ha sido muy claro: ‘bienvenidos aquí al estado’, ¿pero él va a responder por las solicitudes a Estados Unidos? Estados Unidos no los quiere, entonces yo digo: yo no dejaría que mi familia se humillara de esa manera y llegara a tocar puertas donde no la quieren. Pero tengo una gran oportunidad para México, para que en México se queden un tiempo, por lo menos este año. Que prueben en México”, pidió.

Insistió que los migrantes están siendo utilizados “y eso no es nuevo, pues siempre han sido pieza lucrativa. Yo puedo ver aquí una intención política muy clara, no es una caravana espontánea, es organizada y muy bien estratégicamente pensada”, recalcó.

Por otra parte, se informó que autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) acudieron a Baja California para firmar un acuerdo de colaboración con el gobierno de la entidad.

