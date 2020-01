Promete AMLO firmar, a mano, 1 millón de recomendaciones a becarios

MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).– El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió este sábado a firmar a mano cada uno de los diplomas, que serán como cartas de recomendación, de los beneficiarios de las becas Jóvenes Construyendo el Futuro.

Los beneficiarios son, hasta ahora, un millón de mexicanos que se capacitan en empresas para obtener una plaza laboral, con el fin de que “ningún joven se quede sin oportunidad de estudiar y trabajar”, dijo el mandatario en su gira de fin de semana por Nuevo León.

El plan es que la cobertura alcance los 2 millones 600 mil becarios aprendices, que también recibirán su certificado con la firma de López Obrador.

“Ya todos los jóvenes de México van a tener opciones de estudio y de trabajo. Yo voy a firmar uno por uno todos los certificados de ustedes. No va a ser un facsímil, va a ser mi firma, aunque me quite mucho tiempo. Como ando recorriendo todo el país, en los viajes, ya sin el avión presidencial, a ras de tierra, en traslados, de un lugar a otro, dos horas, tres horas, ahí voy a ir firmando y firmando y firmando”.

“Y no sólo va a ser un certificado de que están capacitados, es una carta de recomendación al mismo tiempo, para que las empresas nos ayuden. Y estamos creando condiciones para que las empresas puedan ampliar sus actividades y contratar a más trabajadores”, señaló López Obrador en la visita que efectuó esta mañana a la Cervecería Heineken México, antes Cervecería Cuauhtémoc, en esta ciudad.

Con estas becas, los aprendices recibirán este año 3 mil 748 pesos mensuales, informó el mandatario.

Acompañado del presidente de Heineken México, Etienne Strijp, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luis María Alcalde Luján, y el gobernador Jaime Rodríguez, el mandatario se reunió con 28 jóvenes becarios que se desempeñan en la planta.

De ese total, seis ya terminaron el curso de capacitación y fueron contratados por la empresa, se informó en el evento.

“Estamos seguros de que cuando ustedes terminen van a ser tomados en cuenta para que les den trabajo aquí”, dijo el tabasqueño, lo que desató la risa de los presentes, incluso de los directivos de la compañía.

El presidente de México mencionó que el programa de becas para estudiantes de nivel superior proporciona un apoyo de 2 mil 400 pesos mensuales a 300 mil beneficiarios de familias de escasos recursos.

En total, son 11 millones de estudiantes los que reciben apoyo con los diversos programas de becas del actual gobierno federal, señaló.

El jefe del Ejecutivo dijo que, con estas ayudas, la matrícula en México de alumnos de preparatoria se incrementó en un 20% en el último año.

Al finalizar el evento, López Obrador hizo un recorrido por la planta de cerveza.

Etienne Strijp aprovechó la ocasión para regalarle al invitado una franela del equipo de beisbol Olmecas de Tabasco, con autógrafos de los jugadores.

Luego de supervisar ahí el primer año de funcionamiento del programa federal de becas a jóvenes, López Obrador se desplazó a la planta de Cementos Mexicanos, donde también efectuó un recorrido.

En su mensaje, señaló que apoyará la construcción porque las obras tienen un efecto multiplicador en la producción para el país.

Ahí, el director general de Cemex, Fernando González, le regaló una camisa autografiada del equipo de futbol Tigres, propiedad de la empresa.

El domingo por la mañana, López Obrador tendrá un evento con jóvenes en la Explanada de los Héroes de la Macroplaza, de esta ciudad.

