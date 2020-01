Reportan muerte de Kobe Bryant en accidente en un helicóptero

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El exbasquetbolista Kobe Bryant murió en un accidente en helicóptero, según el portal TMZ y la cadena de deportes ESPN.

De acuerdo con los primeros reportes, Bryant, quien es considerado uno de los mejores basquetbolistas de la historia, y otras cinco personas iban en la aeronave que sobrevolaba en Los Angeles, California.

Apenas ayer, el exjugador felicitó a LeBron James pos romper su marca y convertirse en el tercer mejor anotador de la NBA.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020