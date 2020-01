Abuchean a “El Bronco” en evento de AMLO en Monterrey

MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, fue abucheado esta mañana por miles de personas que asistieron al evento del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Macroplaza de Monterrey.

Al tomar la palabra, “El Bronco” pasó minutos muy incómodos al ser reprochado por la ciudadanía, que le mostró desprecio y decepción por haber abandonado Nuevo León para lanzarse a la campaña presidencial del 2018, que todavía le sigue pasando factura.

En la visita del presidente para supervisar en la entidad el programa de becas “Jóvenes Construyendo el Futuro”, Rodríguez recibió el primer abucheo cuando fue presentado en el presídium.

Luego, cuando le dieron el micrófono, el mandatario sin partido pasó apuros para que lo dejaran hablar, porque un sector de las 10 mil personas presentes lo interrumpí con expresiones de “¡Fuera, fuera!”, que no podía acallar.

“Señor presidente, sea usted bienvenido…”, alcanzó a decir pero tuvo que callar, porque la bulla le impedía continuar.

En medio de los reproches, prosiguió para dar una explicación sobre su incomprensible aventura presidencial, que todavía es rechazada.

“Debo decir aquí frente a todos y frente al Presidente que yo me atreví a competir por la presidencia. Reconozco que el presidente fue capaz de convencer a la mayoría de los mexicanos y es de hombres norteños, presidente, reconocer cuando uno no logra la simpatía de la mayoría de los mexicanos”.

Los abucheos continuaron y el mandatario nuevoleonés se desesperaba, esforzándose por hacerse oír.

“Mi mamá me parió así. Sé enfrentar las adversidades y sé enfrentar a veces el enojo de la gente. Todo lo que hacemos en el gobierno de Nuevo León es para resolver los problemas que hoy tenemos. Sé, y les pediría de favor me escuchen, todos los aquí presentes somos respetuosos presidente y sé que algunos de los aquí algunos enojados conmigo. Está bien. Señor presidente no es fácil ser gobernador independiente”, dijo ante el mismo público que hace cuatro años lo aclamaba y que hoy, decepcionado, lo repudiaba

Durante su exposición, en la que hizo referencia a los logros de su mandato, y mientras trataba de convencer a la gente que trabajaba para ella, se escuchaban gritos de reproche: “¡Renuncia!”, le gritaron algunos.

Al final, luego de 11 minutos de exposición en la que constantemente era interrumpido por rechiflas, “El Bronco” tuvo que pedir un reconocimiento para el presidente de la República, y así se despidió, escoltado por aplausos, pero para López Obrador.

