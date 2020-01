Propone López Obrador subsidio para transporte de Nuevo León

MONTERREY, N.L (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró hoy la posibilidad de subsidiar el transporte público en Nuevo León ante la crisis que enfrenta el sistema de movilidad, por la insistencia de los empresarios que demandan un incremento en las tarifas.

En su visita a Nuevo León para evaluar los programas sociales y reunido con unas 10 mil personas en la Macroplaza, el presidente dijo que puede ayudar la economía de los nuevoleoneses al adquirir los pasajes de los medios de transporte urbano, como actualmente se hace con el sistema del Metro en la Ciudad de México.

Acompañado del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el tabasqueño señaló que apoyará con recursos a la entidad, en particular en el transporte público para que nos sea incrementado el precio del pasaje.

“Se les está ayudando para que tengan financiamiento en el metro y en la compra de trenes y vagones. Estoy seguro que Jaime va a reunirse (con los transportistas) y se puede con el diálogo. Se debe de comprender que primero es el pueblo, que primero es la economía popular. No es nada más así de que ya no nos alcanza, ¿y vamos a pedir que autoricen el aumento en la tarifa y el Gobierno autoriza?. No”.

“Hay que buscarle, y si es necesario, subsidiar, y nada de satanizar la palabra subsidio. Ahí en la Ciudad de México el metro tiene subsidio para que no cueste mucho, porque la gente que trabaja tiene ese gasto fijo que es el gasto de transporte. A veces los trabajadores no compran para la comida y el alimento para la familia. El gasto del transporte lo tiene que conservar porque si no, no lo hacen y sí se justifica que tengan un subsidio. Por eso creo que van a llegar aquí, en Monterrey y en la zona metropolitana a un acuerdo del transporte”, dijo en el evento que inició a las 10:40 horas.

En otra muestra de apoyo a la entidad, dijo que el mandatario nuevoleonés contará para la línea 3 del Metro con financiamiento y recursos del Gobierno federal “que no van a ser créditos. Van a ser a fondo perdido que no van a ser perdidos. Van a dar beneficios para el pueblo”.

Como lo ha hecho en su primer año de gobierno, López Obrador volvió a hablar de sus proyectos en México, en los que se acabará la corrupción y donde los pobres serán prioritarios en los programas de beneficio social.

“Nada de que me voy a colar y voy a llegar al cargo, y lo primero que voy a hacer es negocios al amparo del poder público. Sí, se van a ir, los que están pensando de esa manera, se van a ir al carajo, se acabó la corrupción”, expresó entre aplausos, en el evento de su segundo día de gira por la entidad.

Entre otros planes, dijo que todo México contará con internet, con la empresa Internet para Todos, para que las personas en los municipios apartados no tengan que subir a un cerro a agarrar la señal, por lo que en todos los espacios públicos, como plazas, hospitales, carreteras y en los planteles educativos habrá acceso a la señal.

De igual manera, dio a conocer el programa de apoyo de mantenimiento a las 5 mil 200 escuelas de educación básica en Nuevo León para que, al inicio del año, la sociedad de padres de familia de cada una haga un presupuesto que sea emitido un cheque de la tesorería de la Federación que será entregado directamente al plantel para que se hagan las mejoras.

La sugerencia que pidió para usar este dinero es que el tesorero de la sociedad de paterfamilias sea mujer.

“Las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial que ya lo vamos a rifar”, bromeó y dijo que para este programa se coordina con el gobernador Bronco quien recibió un abucheo al ser mencionado.

También dijo que ya se acabó la desatención para los enfermos ocasionada por la corrupción de quienes sin escrúpulos robaban el dinero hasta de las medicinas, pues dijo que, en el caso de los niños que carecen cáncer en el país, ordenó que fueran adquiridos los medicamentos “en cualquier país del mundo” donde se encontraran.

El evento tuvo una duración aproximada de una hora.

