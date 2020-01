AMLO pedirá a senadores elevar a rango constitucional pensiones y becas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como prioridad actual calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la iniciativa para elevar a rango constitucional las pensiones para adultos mayores y las becas para jóvenes.

El tema, adelantó, lo abordará en el desayuno que tendrá en los próximos días con senadores.

El mandatario argumentó en favor de la iniciativa que es como el tema de la inseguridad y la violencia pues, si se atienden las causas, de podrá lograr una mejor sociedad.

“Si no hay trabajo, si el salario no alcanza, si se abandona el campo, si se abandona a los jóvenes, si continúa la desintegración familiar, si sigue imperando la corrupción, es pecho a tierra. Entonces, por eso me importa mucho el que haya bienestar. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”, refrendó.