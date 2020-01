Muere un militar en enfrentamiento tras el aterrizaje de una avioneta con droga

CHETUMAL, Q. Roo (apro).- Un militar perdió la vida y otros tres resultaron lesionados durante un enfrentamiento con narcotraficantes en el tramo carretero Chetumal-Mérida, a la altura de la comunidad de Nuevo Israel, donde el Ejército realizó un operativo tras el aterrizaje de una avioneta cargada con aproximadamente 600 kilogramos de cocaína.

Según datos extraoficiales, hay dos sujetos detenidos: Germán Gómez Castruita y Benjamín Contreras Rangel.

En su conferencia de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el enfrentamiento entre soldados y narcotraficantes, en la zona maya de Quintana Roo, cuando una aeronave con droga aterrizó en las inmediaciones de la comunidad Nueva Israel, ubicada a 80 kilómetros al norte de capital del estado.

#Bacalar #QuintaRoo This morning, a narco aircraft landed on a highway in the town of Nuevo Israel in #Bacalar, #QuintanaRoo, elements of the @SEDENAmx arrived in the area and resulted on a gunfight withs with the gunmen that resulted in a dead soldier and 3 wounded. pic.twitter.com/gLMj7C7FkL

— Buggs (@alexmarentes) January 27, 2020