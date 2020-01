Un absoluto exceso, la multa a Sergio Aguayo: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como “un absoluto exceso” consideró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la multa que una Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México impuso al articulista Sergio Aguayo por una demanda que levantó en su contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

“No estoy de acuerdo que haya ocurrido esto. Me parece que -siempre lo he dicho aquí- la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas es algo que no debe limitarse y que, en este caso, una multa de esta magnitud por un escrito de Sergio Aguayo me parece un absoluto exceso”, dijo.

En conferencia, agregó que la decisión de la sala “no va con relación a la defensa del trabajo de los periodistas. Entonces no estoy de acuerdo”.

Esta mañana, el académico y articulista Sergio Aguayo pagó 450 mil pesos como garantía tras la autorización que el juez 16 de lo Civil de la Ciudad de México, Francisco Castillo González, dio para embargar sus bienes en caso de que no pague voluntariamente los 10 millones de pesos que una Sala Civil le ordenó pagar al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira (2005-2011).

