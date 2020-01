Repatrian “en perfectas condiciones” a mexicano que residía en Wuhan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Daniel Stamatis, ciudadano mexicano que residía en Wuhan (China), donde detonó el coronavirus que hasta ahora ha provocado 106 muertos y otros 4 mil 515 casos, fue repatriado por el gobierno mexicano “en perfectas condiciones”.

“El ciudadano mexicano ya está en camino, viene muy pronto y está en perfectas condiciones. No es una situación de un traslado de urgencia”, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell.

The line to pay fruits & vegetables today. #coronarvirus #CoronaOutbreak #WuhanCoronavirus pic.twitter.com/26nSzvPNeO

En la conferencia matutina el funcionario indicó que la semana pasada se reunieron representantes de las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores para preparar un mecanismo de apoyo a mexicanos a través de la embajada y consulados de México en China.

“Estamos trabajando muy estrechamente para quien lo desee, de los ciudadanos mexicanos en China, se les atienda. Hasta ahora solo hay un mexicano que pidió el apoyo para salir de Wuhan. Los demás se quieren quedar. ‘Estamos tranquilos’, dijeron, ‘nos quedamos aquí’”, señaló López-Gatell.

La salida del connacional se dio antes de que las autoridades chinas recomendaran al resto de países de la comunidad internacional que no evacúen a sus ciudadanos de la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus.

#coronarovirus #WuhanCoronovirus A view from my 24-floor in Wuhan today. pic.twitter.com/XNqRSqcazQ

— chusdoit (@wheretogooncein) January 25, 2020