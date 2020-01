No habrá reformas que atenten contra la libertad de expresión, promete AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que su gobierno no presentará reformas que atenten contra la libertad de expresión, luego que el mes pasado se filtraran borradores de reformas en materia de justicia supuestamente diseñadas por la Fiscalía General de la República (FGR) que revivían delitos como la calumnia y la difamación.

La politóloga Denise Dresser, articulista de Proceso, acudió esta mañana a la conferencia del presidente en Palacio Nacional y le pidió que se comprometiera a no apoyar ninguna iniciativa de reforma penal que limite la libertad de expresión, luego de la filtración del borrador de un Código Penal Único en el que se tipifican delitos como la injuria, la calumnia y la difamación.

“¿Se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento, no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan cómo usted?”, preguntó Dresser.

López Obrador le respondió de inmediato:

“Lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores.

“Lo que dices no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma. El fiscal general, en el caso de que sea cierto, es autónomo. Ya no es el tiempo de antes, de la simulación, yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, yo doy la cara”, agregó.

“No la he visto, no la conozco; entonces, no tiene nada que ver con nosotros”, afirmó sobre la supuesta reforma.