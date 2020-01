Desalojan la FES Aragón; colectiva alerta por “regalo-bomba” (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón fue desalojada por cuestiones de seguridad, luego que un supuesto estudiante identificado como René Téllez Valverde quiso regalar a la Colectiva Violetas una planta, en la que según el grupo feminista iba oculto un artefacto explosivo.

“ATENCIÓN, la Facultad debe ser evacuada a la brevedad, no corro, no grito, no empujo. Por cuestiones de seguridad de todas las personas nos debemos retirar, se les mantendrá informados por este medio”, publicó la institución en su cuenta oficial a las 16:38 horas.

A través de Facebook, el sujeto público una serie de videos en los que se observa que viaja con una maceta hasta que llega a la facultad y ofrece la planta a la colectiva feminista, que la rechaza, por lo que decide abandonarla afuera del lugar.

-Les traigo una planta, se escucha decir a René.

-No, gracias. Responde la colectiva.

-Se las regalo.

-No, gracias.

-Para que la cuiden.

René, quien según su cuenta de Facebook trabaja en la Secretaría de Cultura y estudió sociología en la FES Aragón, argumenta en uno de sus videos publicados:

“Yo doy clases aquí… He dado clases a profesores”.

Mientras, personal de vigilancia le pide que desaloje las instalaciones.

“Queremos que termine el acoso de las autoridades contra los estudiantes”, insiste el hombre.

A través de un radio que porta un elemento de seguridad de la FES, se escucha: “La indicación que se les va a dar es que es un simulacro. Coméntenles a todos que con calma, pero tenemos que desalojar la facultad”.

“Esta tarde René Téllez Valverde quiso regalarnos una planta en nuestra espacia separatista, no la aceptamos y continuamos con nuestras actividades, el compañero la dejó afuera de nuestra espacia y realizó un en vivo donde demuestra cómo estaba destinada para nosotras, conteniendo una bomba dentro”, denunciaron las estudiantes.

René fue trasladado al ministerio público local, donde se espera que rinda su declaración.

En entrevista con Apro, una de las integrantes de la Colectiva Violetas FES Aragón, cuyo nombre es confidencial, afirmó que la colectiva ha sido amenazada en diversas ocasiones por quienes ocupaban el espacio estudiantil y desde entonces temen por su seguridad.

De acuerdo con los estudiantes, René habría sido detenido el 6 de septiembre, luego de amenazar a elementos que resguardaban Palacio Nacional con detonar una bomba.

En esa ocasión, elementos de seguridad sólo hallaron objetos escolares, mariguana y un sándwich en la mochila que supuestamente resguardaba el artefacto explosivo.

El Colectivo Violetas FES Aragón convocó a una reunión este jueves, a las 12:00 horas, en el cubo A123, para “proponer soluciones contundentes para erradicar la inseguridad en la que nos encontramos dentro de la facultad frente al ataque feminicida perpetrado el día de hoy”.

¡REUNIÓN URGENTE! Convocamos a todas las mujeres de la FES ARAGÓN a la reunión que se llevará a cabo mañana para proponer soluciones contundentes para erradicar la inseguridad en la que nos encontramos dentro de la facultad frente al ataque feminicida perpetrado el día de hoy pic.twitter.com/9841vf8qLa — Colectiva Violetas FES Aragón (@VioletasAragon2) January 30, 2020

