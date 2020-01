Peligra la salud de poblanos con proyecto de drenaje en Huejotzingo: activistas

PUEBLA, Pue. (apro).- Académicos y activistas ambientales advirtieron sobre el peligro que representa para la salud de los poblanos el proyecto de drenaje industrial del corredor textil Huejotzingo, contra el que luchan el comunicador Miguel López Vega –detenido el pasado viernes 24, después de salir de una reunión con autoridades estatales– y la comunidad nahua de Santa María Zacatepec.

En un pronunciamiento, 163 académicos, investigadores y estudiantes de 35 universidades e institutos nacionales e internacionales denunciaron que entre los contaminantes que las empresas del parque “Ciudad Textil” descargan se encuentran: cianuro, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel y plomo, asociados a enfermedades cardiovasculares, respiratorias e incluso cáncer.

Por ello, además de exigir la libertad de López Vega, demandaron la cancelación del proyecto y respeto a la decisión de autogobernarse que tomó la comunidad nahua de Santa María Zacatepec, en pie de lucha para defender las aguas del río Metlapanapa.

En su escrito, los académicos explican que el proyecto implica la instalación de un tubo de 24 pulgadas de diámetro y una longitud de 4 mil160 metros que desembocará en el colector ubicado en el margen izquierdo del puente del río Metlapanapa, en la población de Santa María Zacatepec.

“Dicho colector está diseñado para que más de 20 empresas del corredor industrial de Huejotzingo ‘Ciudad Textil’, que no cuentan con planta de tratamiento, desechen sus aguas residuales con contaminantes de alta peligrosidad por un periodo de tiempo entre 20 y 30 años”.

Añaden: “Este proyecto afecta gravemente a los pueblos cercanos al río Metlapanapa y Atoyac, pero también a todos los habitantes de la ciudad de Puebla”.

Los firmantes sostienen que la detención de López Vega forma parte de una estrategia instrumentada en el país y orquestada desde los gobiernos federal y estatal en favor de los megaproyectos y en contra de las organizaciones que defienden el territorio y luchan por su autonomía.

“… da continuidad a las políticas neoliberales que favorecen a la minoría empresarial, y refuerza la imposición de formas de explotación y despojo ajenas a las formas de vida de las comunidades”.

Los integrantes del llamado “Toxi Tour”, conformado por representantes parlamentarios y de organizaciones ambientalistas de Europa, Sudamérica, Canadá y Estados Unidos, también emitieron un pronunciamiento en el que señalaron:

“Durante la Caravana pudimos constatar los graves impactos generados por las empresas transnacionales europeas, estadunidenses, canadienses y otras, al amparo de los Tratados de Libre Comercio, sobre la salud y la vida de las poblaciones locales, en corredores industriales como los de Puebla, y que enfrentan defensores ambientales como Miguel López Vega”.

Impacto a la salud

De acuerdo con el activista ambiental Gerardo Pérez Muñoz, hasta ahora no se han hecho públicos los estudios de impacto ambiental que se realizaron para aprobar el colector industrial de Huejotzingo en el que verterían sus residuos 27 empresas, algunas textiles, pero la mayoría manufactureras de Audi, Volkswagen y Nissan.

“No es un colector que afecte solamente a Santa Zacatepec, es de 4 kilómetros, llegará hasta la Ciudad de Cholula”, explicó.

Por la peligrosidad de las sustancias y metales pesados residuales que tienen esas empresas, debió haberse realizado un estudio por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), recalcó.

El proyecto inició en 2015 con el gobierno de Rafael Moreno Valle, sin que fuera dado a conocer a los pobladores y sin someterlo a consulta entre las comunidades indígenas que serían afectadas. “Pero el gobierno del cambio que nada cambia, lo mantiene”, indicó el activista.

Expuso que el río Metlapanapa se conecta con el Rabanillos y el Zahuapan y desembocan en el Atoyac, que ya es un afluente altamente contaminado y que, de acuerdo con la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), debió haberse saneado por contener en sus aguas sustancias cancerígenas.

“No sólo es luchar por la salud del río Metlapanapa, es luchar por la salud de las personas, porque la contaminación de éste y otros ríos con los que se conecta y con los que se riegan sembradíos de hortalizas, va a afectar gravemente la salud de personas tarde o temprano”, alertó.

La aprobación de este proyecto, indicó, ha implicado la violación a derechos, normas y leyes. “Pero lo paradójico es que estamos en el mundo al revés, porque en lugar de que los que han violado las leyes (empresarios, regidores, presidentes municipales) estén en la cárcel, los compañeros que están defendiendo su río son los criminalizados”, manifestó.

A los luchadores los estigmatizan como “indígenas que se oponen al progreso”. ¿Cuál progreso o el progreso a cambio de qué? ¿A cambio de la muerte?”, soltó.

Pérez Muñoz insistió que con este colector se pretende generar la infraestructura para hacer crecer el corredor industrial hacia la zona del Izta-Popo, a las faldas del volcán, por la disponibilidad de agua que hay en la zona.

En rueda de prensa, Abigail López Ramírez, hija de López Vega, dijo que su padre le ha pedido a su comunidad que mantengan la lucha en defensa del río, de su tierra y de sus recursos naturales, por lo que mantienen una vigilancia permanente para evitar que la obra avance.

Reveló que hay otras órdenes de aprehensión contra otros pobladores de Zacatepec, pero eso –subrayó– no detendrá el movimiento de resistencia, cuyo objetivo principal es detener el proyecto de drenaje.

“El pueblo de Santa María Zacatepec vamos a luchar para que el río no se contamine. Yo soy cuidadora del río porque es de nosotros, no vamos a permitir que vengan a acabar con nuestros recursos, no vamos a depender de un partido como Morena, que nada más miente, roba y traiciona”.

La menor de edad estuvo acompañada por representantes de siete organizaciones estatales, pero se informó que hasta ahora más de 300 agrupaciones e instituciones nacionales e internacionales se han pronunciado contra el encarcelamiento del defensor del río, López Vega.

