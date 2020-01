OMS suena la alarma y declara al nuevo coronavirus emergencia internacional

GINEBRA (apro).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV surgido en Wuhan, China, constituye una emergencia de salud internacional.

Pidió calma, transparencia y cooperación a todos los gobiernos y población mundial para contener la expansión de este virus cuya severidad aún se desconoce.

Según el último conteo de la OMS hasta el momento se han registrado 7 mil 834 casos confirmados en China, con 12 mil 167 casos sospechosos, mil 370 severos y ha ocasionado 170 muertes. Fuera de China se han contabilizado 98 casos confirmados en 18 países.

“La razón principal para esta declaración de emergencia no es lo que está sucediendo en China sino lo que está sucediendo en otros países”, afirmó Tedros.

Países como la India, Sri Lanka, Nepal y Vietnam ya han registrado casos del 2019-nCoV.

Además, lo que preocupa son los casos de contagio de ser humano a ser humano sin historia de viaje a China registrados en Japón, Vietnam, Alemania y recientemente en Estados Unidos, enfatizó.

“Afortunadamente no hemos visto muertes fuera de China”, exclamó Tedros con alivio.

Recalcó que la preocupación de la OMS “es que el nuevo coronavirus se puede dispersar a países con sistemas de salud débiles”.

“No sabemos lo que el virus podría ocasionar si se expande en un país con un sistema débil de salud”, insistió.

“Desde las pasadas semanas hemos visto la aparición de un patógeno desconocido que ha escalado de manera sin precedentes”, puntualizó el titular de la OMS en una sala abarrotada de periodistas, especialmente de medios chinos.

