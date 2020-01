OMS suena la alarma y declara al nuevo coronavirus emergencia internacional

GINEBRA (apro).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV surgido en Wuhan, China, constituye una emergencia de salud internacional.

Pidió calma, transparencia y cooperación a todos los gobiernos y población mundial para contener la expansión de este virus cuya severidad aún se desconoce.

Según el último conteo de la OMS hasta el momento se han registrado 7 mil 818 casos a nivel global, 7 mil 736 confirmados en China, con 12 mil 167 casos sospechosos, mil 370 severos y ha ocasionado 170 muertes. Fuera de China se han contabilizado 82 casos confirmados en 18 países.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020