Policías de la CDMX agreden a mujer embarazada y a su pareja, portero de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) agredieron la tarde de este jueves a una mujer embarazada y a su pareja, portero del club de futbol Pumas.

A través de su cuenta en Twitter, Mariana Clemente denunció que policías capitalinos detuvieron “sin motivo alguno” el vehículo en el que viajaba con su esposo, Alfredo Saldívar, y su hijo menor de edad.

“Una mujer (policía) quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó”, escribió la mujer, que muestra fotografías de la patrulla.

En otras imágenes se puede observar a los agentes en motocicleta y en una patrulla.

Luego publicó un video donde se escucha a Alfredo Saldívar decir: “Que me va a quitar la sonrisa de un vergazo, dice este wey”, en referencia a un agente que lo observa desde el exterior del vehículo.

Enseguida se observan los forcejeos de una agente con su esposa para intentar arrebatarle su bolsa, primero, y después para intentar bajarla por la fuerza del vehículo.

Luego se ve cómo otro policía somete al futbolista para intentar bajarlo del automóvil, mientras él grita: “¿Qué te pasa?, está embarazada, carajo, y traigo un niño”.

Vean vean es increíble! pic.twitter.com/KUfBTjHLEL — Mariana Clemente (@Marianagrl) January 30, 2020

Condena enérgica

También en Twitter, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México expresó que “condena enérgicamente” la agresión de policías a una mujer embarazada y a su pareja.

También asegura que “la Dirección General de Asuntos Internos inició una Carpeta de Investigación por lo ocurrido”.

Agrega que se mantiene en contacto con el representante legal de los afectados para esclarecer el asunto.

En una tarjeta informativa, la SSC agrega que la agresión ocurrió en la avenida Revolución y Andrea del Castagno, en la colonia Nonoalco de la alcaldía Benito Juárez.

Reitera que los “los hechos ocurrieron cuando el conductor del vehículo fue interceptado por dos motopatrullas, quienes de forma agresiva les solicitaron que descendieran para efectuar una revisión preventiva”.

“Al no contar con una orden para detenerlo, el ciudadano se rehusó a bajar de la unidad, lo que generó una discusión con los policías que se encontraban en el lugar como parte del Operativo Rubik, el cual tiene el objetivo de identificar vehículos con reporte de robo.”

La SSC capitalina reconoció que los jaloneos causaron lesiones a la mujer, por lo que “reprueba totalmente el actuar de los efectivos”.

Con relación a un video difundido en redes sociales en el cual policías de esta dependencia agreden a una mujer embarazada y a su pareja, esta dependencia condena enérgicamente… — SSC CDMX (@SSP_CDMX) January 31, 2020

Comentarios