Ssa coordinará acciones contra el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud (Ssa) anunció que se ha apegado a la declaratoria de emergencia de salud pública de la Organización Mundial de la Salud por el nuevo coronavirus de China, y dio a conocer las acciones que llevarán a cabo.

Funcionarios de la Ssa, acompañados por especialistas de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, dieron a conocer en conferencia las medidas que se tomarán, a la vez que descartaron por ahora acciones más extremas como restringir viajes.

Entre los acuerdos está reconocer a la Ssa como la entidad que coordine y avale, a través de los diferentes órganos de gobierno, con sus pares estatales y jurisdiccionales, las acciones que se llevarán a cabo.

Asimismo se determinó instalar el Subcomité de Enfermedades Emergentes y se acordó instruir a los servicios estatales de salud a que se activen y sesionen para que se coordinen con dicho Subcomité.

También se anunció que habrá una línea única de comunicación por medio de una vocería única de comunicación de riesgos.

“México fue el primer país de la región de las Américas en reaccionar con la implementación de medidas para la contención e identificación de posibles casos de coronavirus”, afirmó Jean Marc Gabastou, asesor de la OMS.

Otras recomendaciones que se acatarán son reforzar actividades de vigilancia epidemiológica, aislamiento en los manejos de casos, seguimiento de contactos cuando haya un caso sospechoso, actividades de prevención y promoción de la salud, y contribuir a la respuesta internacional.

Casos negativos

José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, y Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, participaron también en la conferencia.

Los especialistas señalaron que las nueve personas residentes de México sospechosas de haber contraído coronavirus dieron negativo en los resultados de sus análisis médicos. Asimismo descartaron que haya restricciones de viajes a causa de la declaratoria, y también se descartó el uso de cubrebocas.

“No se debe llevar a cabo ningún tipo de acción. No hay restricción de viajes, las personas pueden salir y entrar al país. No representan una transmisión autóctona. No hay medidas de restricción al tránsito de personas ni en la frontera norte ni en la frontera sur”, explicó Alomía.

“No es una recomendación de prevención el tener que usar los cubrebocas”, explicó.

El funcionario consideró que la llegada del virus a México es inminente debido al alto número de personas que viajan de China a México.

López Ridaura informó que México está en una fase de monitoreo y alertamiento. Para entrar a la de preparación y respuesta se necesita una articulación más concreta y eficaz, expuso.

Este jueves se llevó a cabo además la sesión extraordinaria del Comité Nacional de Seguridad en Salud, como respuesta a la declaratoria de la OMS.

