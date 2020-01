Con Miroslava Carrillo, el OSFEM “va a seguir siendo usado como un arma política”: diputado de Morena

TOLUCA, Edomex. (apro).- Por mayoría de votos, la Legislatura mexiquense ungió a la diputada federal con licencia Miroslava Carrillo como titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). Se mantendrá en el cargo hasta el 31 de enero de 2024.

También por mayoría, Juan José Hernández Vences, quien se desempeñó como síndico de Metepec en la administración del petista Oscar González Yáñez, se convirtió en contralor del Poder Legislativo, y Pablo Espinoza Márquez –excontralor de Texcoco– en consejero de la Judicatura.

En contra de Carrillo Martínez, quien llegó a San Lázaro postulada por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), se pronunció el diputado morenista Gabriel Gutiérrez Cureño. El OSFEM “va a seguir siendo usado como un arma política”, advirtió.

Añadió: “Esa no debe ser la cuarta transformación. No puedo avalar ese acuerdo que está demostrando la co-gobernanza. Me deslindo de la izquierda que aquí avala los acuerdos con el gobernador, con el sistema”.

Previamente, Gutiérrez Cureño denunció que un grupo al interior de Morena pretendía repartirse las vacantes en el OSFEM y la Contraloría parlamentaria. El “quítate tú, para ponerme yo” prohibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló.

Antes de la sucesión, a propuesta de la mayoría morenista la Legislatura local adaptó la ley para que diputados locales y federales, así como senadores y militantes de partidos políticos, pudieran pelear por la titularidad del OSFEM. La oposición acusó la confección de un traje a la medida para Miroslava Carrillo.

En su oportunidad, Carrillo Martínez, quien negó ser militante de Morena y sostuvo que llegó a la curul como candidata externa, afirmó que será una auditora “daltónica” que no tendrá problemas con los colores de partido.

En el caso de Hernández Vences, fue avalado con 71 votos. Los diputados sin partido Juliana Arias, Carlos Lomán y Juan Carlos Soto votaron en contra, y la morenista Elba Aldana no sufragó.

El nuevo contralor del Poder Legislativo se desempeñó como síndico del ayuntamiento de Metepec en la gestión del alcalde petista Óscar González Yáñez, actual diputado federal, y fue candidato a diputado local de la coalición PRD-PT en 2009.

Hernández también negó alguna militancia y dijo que su experiencia como síndico le permitirá desempeñar con mayor eficacia su encargo. Asimismo, ofreció una gestión ajena a intereses partidistas.

La designación de Pablo Espinosa como integrante del Consejo de la Judicatura fue aprobada con 79 votos a favor y dos en contra (del morenista Gabriel Gutiérrez Cureño y el petista Bernardo Segura). Las diputadas Elba Aldana, Beatriz García y Alicia Mercado (identificadas con la expresión interna denominada Los Puros) no votaron.

En su intervención, Segura Rivera precisó que, si bien Espinosa Márquez reunía los requisitos para ser postulado como consejero de la Judicatura, era necesario conocerlo para estar seguros de su independencia ideológica.

“Al analizar su currícula veo que es de Texcoco. ¿A quién representa o a quién representaría? No queremos que represente a un grupo”, soltó.

Pablo Espinosa fungió como contralor de Texcoco en 2015, tras la licencia de la entonces alcaldesa Delfina Gómez (ahora delegada de la Federación en el Estado de México) para contender por la diputación federal. A ella se le ve como pieza importante del Grupo Texcoco que lidera el senador morenista Higinio Martínez.

Comentarios