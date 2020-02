Una lluvia de demandas amenaza a la Federación Mexicana de Tenis

Un pleito por la presidencia de la Federación Mexicana de Tenis corre el riesgo de llegar a los tribunales. El grupo disidente, encabezado por Mario Chávez Casas, responsable de este deporte en Nuevo León, acusa al federativo José Antonio Flores de manipular las listas de afiliados y de hacer trampa para reelegirse para después “heredar la organización” a un familiar. Sin embargo, en entrevista, el federativo dice que se trata de un “golpe de estado”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un grupo de asociaciones estatales realizó una asamblea extraordinaria para destituir al presidente de la Federación Mexicana de Tenis, José Antonio Flores, a quien acusan de manipular la lista de afiliaciones para reelegirse y de convocar a escondidas a la asamblea donde se realizó el proceso que lo dejaría en el puesto cuatro años más.

El jueves 23 en la Ciudad de México el grupo disidente que encabeza el presidente de la asociación de tenis de Nuevo León, Mario Chávez Casas, realizó la asamblea en la cual 14 asociaciones destituyeron a Flores, pero éste envió a un grupo de abogados para entregar una copia del amparo 51/2020 que le otorgó el juez decimosexto de distrito en materia administrativa.

Sin embargo, Chávez Casas no fue notificado y la asamblea se hizo con la presencia del notario 38 de la Ciudad de México, Jesús Castro Figueroa, quien protocolizará el documento que pretenden entregar en la Federación Internacional de Tenis para notificar que, por decisión de la mayoría, Flores Fernández fue destituido.

Madruguete

El viernes 24 en la ciudad de Campeche, Flores realizó una asamblea ordinaria en la que participaron 30 asociaciones que votaron en favor de la única planilla que se inscribió para el proceso electoral.

Este es el inicio de una lucha jurídica entre ambos bandos por quedarse con el control de la FMT. Mientras el grupo opositor alega que por los malos manejos el actual consejo directivo es insostenible, Flores asegura que se trata de un “golpe de estado”.

El problema comenzó a principios de este año cuando el grupo que encabeza Mario Chávez descubrió que Flores publicó el 24 de diciembre último, en El Sol de México, la convocatoria para la asamblea del viernes 24. Lo hizo sin notificar a los presidentes de las asociaciones estatales que, desde su punto de vista, no votarían por él.

Cuando se dieron cuenta del madruguete ya no había tiempo para que otras planillas se registraran y la reelección de Flores estaba asegurada.

Además, tanto José Antonio Flores como Carlos Illescas, tesorero de la FMT y presidente de la asociación de Campeche, respectivamente, intentaron obligar a la coordinadora de afiliaciones, Paola Beltrán, a que manipulara la lista de pagos de los asociados para que no pudieran participar en la votación.

Paola Beltrán, quien también era la coordinadora administrativa de la FMT y la asistente personal de Flores, fue despedida por negarse a alterar la lista. Después de haber trabajado 21 años, la tarde del jueves 9 Illescas y Flores la encerraron en su oficina, donde el primero la maltrató verbalmente con el argumento de que había irregularidades en el pago que las asociaciones hicieron por las afiliaciones.

Beltrán cuenta que para entonces ya tenía tres días elaborando esa lista en la que se define cuántos votos tendrá cada asociación, dependiendo del número de afiliados que haya registrado cada organización. Mientras más afiliados tenga una asociación –y por ende más dinero haya entregado a la FMT– tendrá mayor número de votos, los cuales pueden ser desde uno hasta seis.

Este sistema ha operado desde 2017 de la siguiente manera: cada asociación tiene una meta de afiliados y debe depositarle ese dinero íntegro a la FMT. Cuando rebasa la meta de 70% de lo que recaude, se lo quedará. El 30 restante debe entregarlo a la federación.

Flores e Illescas le dijeron a Beltrán que las asociaciones tenían que depositar el ciento por ciento y que después la federación les devolvería 70%, y quien no lo haya hecho así estaba incumpliendo.

“Illescas me dijo que muchas asociaciones habían aumentado sus votos. Le confirmé que sí. Me dijo que eso era inválido porque quienes ya habían cumplido con su meta de afiliaciones tenían que haber depositado ciento por ciento y no sólo 30%.

“Lo cuestioné por qué, si nunca se ha hecho así. Con gritos me habló: ‘No entiendes, se va a cambiar’. Le respondí que yo no iba a cambiar nada. También me aseguró que otras asociaciones, las que están de su lado, habían pagado con cheques y que lo registrara. Le expuse que no era verdad, que todo es por transferencia electrónica.

“El presidente ya me había dicho que esa era una de sus estrategias sucias para ganar la elección y yo le había dicho que no me prestaba para eso. Me reclamó por haberle puesto copia del registro de los pagos al área de contabilidad y a las asociaciones. Me avisó que había que cambiar los números. Se puso agresivo. Estuve ahí encerrada con él y con Flores, ambos estaban muy alterados porque les aclaré que no me iba a prestar a manipular la lista”, relata Beltrán.

La exempleada de la FMT cuenta que ese día se fue de la oficina hasta que terminó de registrar los pagos y, de acuerdo con el número de afiliados, quedó definido cuántos votos tiene cada asociación. Detalla también que el martes 7 José Antonio Flores le pidió que fueran a comer a un restaurante que está cerca de la FMT. Le dijo que se adelantara porque no quería que nadie de la oficina los viera juntos.

Durante la comida, dice Beltrán, Flores tocó el tema de los afiliados y le pidió que manipulara las cifras para que perdieran fuerza en la elección las asociaciones que no votarían por él.

“Ahí empezó con lo de los cheques que no habían sido registrados y que yo debía contar esos depósitos. Me dijo ahí lo que quería hacer para ganar la elección. Le insistí que eso no se puede y respondió: ‘¿Quién lo va a saber?’ También me mintió sobre la asamblea porque yo soy la que organiza la logística y ese día me preguntó, ¿cómo ves que se haga la asamblea en la Copa Davis (6 y 7 de marzo)?”

Beltrán asegura que esa fue la primera vez que no estuvo enterada de que había una convocatoria para una asamblea. “No puede alegar que estaba de vacaciones (en diciembre) porque jamás respeta mis días de descanso. Desde hace 21 años me he encargado de todo eso. Por eso no entendía cuando gente de las asociaciones afines a él me llamaban para pedir información de la asamblea, yo les decía que aún no había convocado. Para que no descubriera lo que estaba haciendo, a la gerente de una asociación la obligó a que me llamara para disculparse porque ella se había equivocado al pedirme esa información”, agrega.

Paola Beltrán fue despedida el viernes 10.

El lunes 13, alrededor de las 20:00 horas, se filtró en las redes sociales una imagen de la convocatoria a la asamblea del viernes 24. A las 21:58 horas, el secretario de la FMT, Ramón Estrada, envió un correo electrónico a los integrantes del consejo en el que adjuntó la convocatoria. El jueves 9 se había cerrado el plazo para el registro de planillas.

“Emitió la convocatoria mañosamente, y cuando se vio descubierto por fin informó. Yo, como vicepresidente de la FMT, estoy facultado para convocar a la asamblea extraordinaria. Nos interesa que Flores no continúe con estas prácticas. Además, impuso a su hermano Luis Flores como presidente de la asociación del Estado de México y su tirada es quedarse cuatro años más y después heredarle a su hermano la presidencia.

“No se trata de comprar votos, de pagar más afiliaciones para tener más votos. No se trata de dinero, sino de personas. Las asociaciones trabajaron para reunir jugadores en sus estados para incrementar sus votos y él no lo quiere reconocer”, insiste Chávez.

Acusa “golpe de estado”

En entrevista José Antonio Flores niega todas las acusaciones. Según su dicho, quienes están en falta son algunas asociaciones porque no depositaron correctamente el dinero o porque se detectó que, por ejemplo, en la de Tlaxcala los pagos son depósitos en ventanilla hechos desde Santa Catarina, Nuevo León, lo cual le indica que Chávez está haciendo esos pagos para incrementar el número de votos en asociaciones afines a él.

También rechaza haber visto a Paola Beltrán antes del jueves 9; dice que Chávez no está facultado para convocar a una asamblea extraordinaria y que impugnará cada una de las acciones legales que realicen él y “el grupo golpista”.

“Es falso. Ella era una excelente colaboradora. No fue despedida, simplemente dejó de asistir. La última vez que la vi fue el día de la conferencia de la Copa Davis (jueves 9), cuando me comentó que las asociaciones pequeñas aumentaron su número de votos y le pedí a Illescas que lo revisara. Illescas me informó en la sesión de consejo de este lunes (20 de enero) que hubo muchos depósitos de asociaciones que sólo tenían un voto para incrementarlos. Esto nunca había sucedido”, señala.

Flores Fernández aclara que el 17 o 18 de diciembre pasado, en una reunión del Consejo Directivo, acordaron que la asamblea para la elección sería el 24 de enero de 2020 y que por esa razón se publicó la convocatoria el 24 de diciembre. “Nadie puede darse por sorprendido”.

De las 32 asociaciones que integran la FMT, Flores calcula que sólo 26 están en orden para poder votar. De ellas, 16 lo apoyan, entre las que destacan las de Jalisco, Estado de México, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Campeche, Colima, Guerrero, Puebla, Zacatecas y Durango.

–¿Vislumbra que viene una época de litigios en la FMT?

–Desafortunadamente sí. Buscamos la unidad, y mediante el comisario Mauricio Millet se le dijo a Chávez que en un afán de armonía no se celebrara esa asamblea extraordinaria y que nosotros haríamos la del 24, pero no la elección, que la pospondríamos. No quiso.

“En su convocatoria, suponiendo que fuera legal, ellos realizan mi destitución, pero no designan un consejo directivo provisional y quedaría en el limbo la administración de la FMT.”

Este reportaje se publicó el 26 de enero de 2020 en la edición 2256 de la revista Proceso

Comentarios