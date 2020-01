Armar a niños, acto de “fantochería” y “prepotencia”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como actos de “fantochería” y “prepotencia” reclutar y armar a menores de edad, por lo que advirtió que su gobierno le quitará al crimen organizado esa base social.

Sin aludir directamente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que hace unos días presentó a un grupo de 19 niños armados con escopetas y con vestimenta de la policía comunitaria en Chilapa, Guerrero, el mandatario recriminó en la conferencia de prensa mañanera:

“Eso de formar niños con armas y tomar un video es un acto prepotente. No tiene nada que ver con la bondad, ni siquiera con el poder, porque el poder es humildad. Esas actitudes, esos desplantes de prepotencia, no sirven, no se consigue nada. Hacen ruido en las redes sociales, vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va aplaudir por eso”.

“Cuando veo esas cosas digo ‘está bien’, porque es una especie de desafío, demostración, fantocherías, prepotencia, que también existe en los actos de sociedades, como con los políticos”, dijo.