AMLO reitera a gobernadores: si no se adhieren al Insabi deben garantizar gratuidad médica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que aquellos gobernadores que no quieran adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), seguirán recibiendo recursos conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, pero aclaró que tendrán que hacerse responsables de proporcionar servicios de salud a la población sin cuotas y sin cobro alguno.

Sin hacer alusión a los mandatarios panistas que hasta la mañana de este viernes, último día para firmar el convenio con el gobierno federal, se resistían a hacerlo, el mandatario señaló que su gobierno va a respetar la decisión que tomen porque se trata de un acto voluntario.

“No hay ningún problema. Los que no quieran adherirse al Insabi van a seguir recibiendo los apoyos que les corresponden por ley. No hay problema por nada”, dijo López Obrador en la conferencia de prensa mañanera.

Trabajar con unidad, pide

Aunque luego aclaró que la única condición es que se tienen que hacer responsables de prestar servicio a la población abierta, de no cobrar, de no pedir cuota de recuperación y de aceptar que la salud es un derecho consagrado en la Constitución, no un privilegio.

Lo importante es, prosiguió, que se trabaje con unidad, que se garantice la gratuidad en la atención médica y en los medicamentos.

“Y esto se puede lograr acabando con la corrupción, como lo estamos haciendo en la compra de los medicamentos y en todos los servicios que prestaban las famosas subrogaciones que se daban en el ISSSTE, bueno, en el llamado Seguro Popular, en todo”, explicó.

López Obrador dijo que los conservadores siempre han apostado a que se cobre la educación, la salud, pero que su gobierno tiene un pensamiento distinto. “La salud es un derecho y cualquier persona debe ser atendida y se le debe de otorgar el servicio y todas las medicinas, es un derecho humano fundamental”, reiteró.

