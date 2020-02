Futuro, a un paso de convertirse en partido político en Jalisco

GUADALAJARA, Jal. (apro).– La organización Futuro está a un paso de convertirse en partido político local, tras cumplir con todos los requisitos establecidos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Únicamente falta que, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, el IEPC apruebe la validez de las 87 asambleas municipales y las 19 mil firmas de los ciudadanos recolectadas a lo largo de un año.

Susana de la Rosa será la presidenta temporal del partido. Ella fue mano derecha del primer diputado independiente en Jalisco, Pedro Kumamoto.

“Ayer tuvimos ya la asamblea constitutiva, que es el último requisito que nos establece la ley, donde participaron 65 personas delegadas y delegados del estado. Fue muy emocionante darnos cuenta que las y los jóvenes, los profesores, sienten que la política puede ser útil para las personas que usualmente se les ha dejado afuera y se les ha negado la voz. Es importante dejar claro que detrás de este esfuerzo no hay un pacto con una estructura partidista”, recalcó Pedro Kumamoto.

Agregó que para la conformación del partido se gastaron alrededor de 1 millón de pesos, que fueron donados por 120 personas.

“Tener recursos públicos no es sinónimo de dispendio, no es sinónimo de lujos, no es sinónimo de cúpulas doradas; tener recursos públicos es la responsabilidad más grande que se puede tener en este país”, respondió Kumamoto al cuestionarle que su partido tendría dinero del erario, cuando anteriormente había criticado esa práctica.

Kumamoto, excandidato a senador por Jalisco, comentó que, en el proceso para conformar el partido, en la realización de las asambleas al interior del estado, los interesados en formar parte del proyecto recibieron amenazas por parte de alcaldes y otras autoridades, como sucedió en las regiones de Sierra de Amula, Costa Norte, el Sur, y Altos Norte.

“En el norte de Jalisco nos hemos topado con condiciones de seguridad realmente preocupantes, en donde la utilización de armas de fuego, por ejemplo, por parte de las personas que habitan la región o del crimen organizado, es algo que está a plena luz del día y visible para las autoridades”, lamentó.

