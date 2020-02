Niegan amparo al exgobernador Mario Anguiano contra inhabilitación para ocupar cargos públicos

COLIMA, Col. (apro).- El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, negó un amparo al exgobernador Mario Anguiano Moreno, quien había solicitado la protección de la justicia federal contra la inhabilitación por 14 años para ocupar cargos públicos y el resarcimiento al erario de 515 millones 174 mil 928 al erario.

La sanción económica del Congreso local se realizó bajo la consideración de que Anguiano es responsable de la contratación irregular de un crédito de 638 millones de pesos, aunque el exmandatario ha asegurado que durante su administración no se hizo efectivo ese crédito, sino en el periodo del exgobernador interino Ramón Pérez Díaz.

Ya anteriormente, en marzo de 2019, el Juzgado Segundo de Distrito había sobreseído un juicio de amparo promovido por el exmandatario, por lo que éste recurrió a la siguiente instancia, que emitió su sentencia el pasado lunes 27.

Hasta el momento el exgobernador no se ha pronunciado sobre esta resolución del tribunal, pero en agosto pasado se dejó ver públicamente y expresó ante los medios de comunicación su confianza de que sería exonerado de los cargos que le formuló el Congreso local.

Junto con Anguiano, el Poder Legislativo sancionó en su momento a Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario general de Gobierno en su administración, y Blanca Isabel Ávalos Fernández, exsecretaria de Finanzas, a quienes se les inhabilitó por cinco y cuatro años, respectivamente, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal y estatal.

Sin embargo, a estos dos últimos un juez federal sí les concedió un amparo para no ser sancionados, y se encontraba pendiente la resolución judicial en el caso del extitular del Poder Ejecutivo.

En su aparición de agosto, Anguiano Moreno fue cuestionado sobre las acusaciones en su contra por presunto mal manejo de recursos públicos, y expresó que no había querido salir a dar su opinión porque “no llegas a ningún acuerdo, es una discusión interminable y me parece que no prestigia lo que es la política”.

Añadió: “He tomado como decisión dejar que hagan las acusaciones que quieran, que presenten todos los elementos de prueba, y yo espero que tengamos los resultados finales, los que emiten las instituciones facultadas para poder calificar si hubo o no desvío de recursos”.

Sobre los resultados de la auditoría al crédito de 638 millones de pesos, aclaró que ese dinero “ni siquiera nos lo entregaron a nosotros, lo recibió el gobierno interino de Ramón Pérez Díaz; esperemos que este proceso termine para poder salir con elementos de prueba y fijar un posicionamiento, ni siquiera para hacer acusaciones, sólo para poder presentarle a la población todos aquellos elementos que nosotros tenemos para demostrar que todas aquellas acusaciones eran infundadas”.

Hoy el tribunal colegiado falló en contra del exmandatario.

