“Kiko” Vega no paga agua desde hace cinco años: Jaime Bonilla

MEXICALI, BC. (apro).- En los últimos cinco años el exgobernador de Baja California, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, no ha pagado el agua de su casa ni de sus complejos habitacionales, reveló el actual Ejecutivo estatal, Jaime Bonilla.

“El exgobernador Kiko no paga un centavo de agua. En cinco años no ha pagado agua, aquí está la firma del señor, ni modo que diga que no es él, y se ha comprobado que ninguno de sus desarrollos pagó agua por cinco años”, puntualizó en una transmisión en vivo desde las redes sociales.

“Eso es una injusticia que se ha hecho a la sociedad de un hombre que juró respetar la ley y si no que el pueblo se lo reclamara, pues ahora se lo va a reclamar, eso se judicializa”.

El morenista añadió: “El señor no ha pagado y tengo las evidencias. No ha pagado en cinco años, casualmente desde que fue gobernador, incluyendo su casa con todo y alberca, fuentes de agua y jardines colgantes. Con qué calidad moral el PAN ahora critica nuestro gobierno”.

“Va a volver a llorar el marrano porque se les va a aplicar la ley, a él y a todos los panistas bandidos de este estado”, expresó el gobernador, luego de adelantar que a las demandas que tiene Vega de Lamadrid por el presunto desvío de mil 200 millones de pesos se le sumará ésta por no haber pagado el servicio de agua.

Bonilla no precisó a cuánto asciende el adeudo de agua de Francisco Vega de Lamadrid y tampoco fijó fecha para la denuncia que presentará sobre el asunto.

Y reveló que 700 empresas radicadas en Tijuana tampoco han pagado el agua.

Con la información dada a conocer hoy, el exgobernador panista se suma al grupo de políticos del blanquiazul, entre ellos Diego Fernández de Cevallos, que no cumplen con sus obligaciones de pago a los municipios.

Como se recordará, en octubre pasado se dio a conocer que el “jefe Diego”, como le llaman sus compañeros de partido, no había pagado el predial desde 1993, por lo que debía al municipio de Querétaro 984 millones de pesos.

