Comando ataca un bar de Cuernavaca; hay dos muertos y nueve heridos

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).– El mes de febrero comenzó con el ataque a otro bar en Cuernavaca, con un saldo de dos personas muertas y nueve heridos.

A las 3:27 de la madrugada de este sábado, un comando atacó el bar Antalya, ubicado en la avenida Río Mayo de la colonia Delicias, una zona comercial-residencial de Cuernavaca.

En el lugar murió Jorge Luis Escalona, de 25 años de edad, y otras diez personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona.

Horas después, a las 9:26 de la mañana, falleció Katerine Abigail, de 27 años, en el Hospital Regional 1 del IMSS.

Reclamos en narcomantas

En una narcomanta localizada en otro sitio de Cuernavaca, firmada por “Tu padre”, se le reclama a Francisco Javier Rodríguez “El XL” por el ataque el bar y a otros dos establecimientos en los últimos meses.

También le demanda al gobierno del estado no apoyar “a este mugroso”.

Por su parte, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Morelos, encabezada por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, emitió un comunicado en el que condena el ataque.

Los “hechos de violencia buscan la desestabilización social y crear incertidumbre y miedo entre la población, las autoridades estatales en coordinación estrecha con autoridades federales, trabajan con el firme propósito de atender y combatir toda conducta nociva para la sociedad”, dice el comunicado.

En las últimas semanas, semanas varios establecimientos, particularmente restaurantes y bares, fueron cerrados debido a las condiciones de inseguridad que privan en la capital y el estado.

El último de ellos fue el restaurante La Patrona, que informó: “Nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas, (pues) no existen condiciones para garantizar la seguridad del esparcimiento y sana diversión, no queremos ser parte de una guerra a la cual no pertenecemos”.

Desde 2017 han cerrado bares como Taizz, Barba Azul, Classico y Kaoba. En 2018, cerró el Juárez 4, en pleno centro de Cuernavaca. En marzo de 2019 se registraron ataques a los bares Sophia y Bull, que dejaron víctimas mortales. Luego a The Noise, Janis y Morgana, Lum, Minna y la heladería Santa Clara.

Gobernador ausente

Este sábado, el gobernador Cuauhtémoc Blanco no asistió a la instalación del segundo periodo del Congreso de Morelos.

Fuentes del gobierno del estado confirmaron que Cuauhtémoc Blanco se encuentra vacacionando con su familia, aprovechando el fin de semana largo. Las fuentes se negaron a confirmar el destino.

La organización civil Morelos Rinde Cuentas documentó, gracias a solicitudes de información, que Cuauhtémoc Blanco se ha convertido en el gobernador “ausente”, pues en su primer año de gobierno, del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, tuvo actividades sólo en 207 de 365 días.

