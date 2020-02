Abaten a hombre que apuñaló a varias personas en “incidente terrorista” en Londres

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un hombre que apuñaló a al menos dos personas en el barrio Streatham, al sur de Londres, fue abatido este domingo por la policía de la capital inglesa.

Los hechos fueron catalogados por las autoridades como “incidente terrorista”, los cuales ocurrieron hacia las 14:00 horas locales.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.

The scene has been fully contained.

We will issue more information when possible.

