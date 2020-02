Sólo las personas provenientes de Hubei, China son revisadas de coronavirus: SSalud

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Sin reportes de personas infectadas por el coronavirus en México, la Secretaría de Salud federal explicó los protocolos de actuación con las personas procedentes de China que llegan a México, aplicados de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, que establece que “las medidas de prevención y control de la propagación de enfermedades deben ser razonables a la situación evitando interferir innecesariamente con el movimiento internacional de personas o bienes”.

Al señalar que cada mes llegan a México más de 10 mil viajeros provenientes de China, la dependencia federal señaló que de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), solamente los pasajeros que viajan desde la provincia de Hubei, donde se ubica la zona cero del brote de coronavirus, “son sujetos de revisiones médicas a su llegada a territorio nacional”.

Abundó que quienes proceden de Hubei “y que tienen síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, etc.) son casos sospechosos de enfermedad respiratoria por el nuevo coronavirus 2019 (nCoV-2019)”, de ahí que son revisados médicamente, “se les toma muestras para diagnóstico por laboratorio y se les instruye a permanecer en aislamiento en casa durante 14 días”.

La dependencia agregó que sólo los casos “sospechosos o confirmados, con enfermedad grave, deben trasladarse a unidades hospitalarias para su atención”.

Tras la explicación de los protocolos seguidos, la Secretaría de Salud señaló que los jóvenes residentes de Guanajuato que llegaron a México el 1 de febrero, no provenían de Hubei, “y no presentaban síntomas, por lo que no requieren revisión o atención médica”.

La dependencia apuntó que en el caso de los diez mexicanos evacuados a Francia desde Hubei, junto con otros ciudadanos de otras nacionalidades y que arribaron hoy a Istres, “serán revisados por las autoridades francesas”.

Asimismo, explicó que de ser necesario, “Francia instruirá cuarentena de 14 días”, para quienes tengan algún tipo de síntomas, y para quienes no, “podrán continuar su camino a México”, donde nuevamente serán sometidos a control sanitario.

La Secretaría de Salud dijo que “los Centros Nacionales de Enlace para Reglamento Sanitario Internacional de México y Francia se encuentran en estrecha comunicación para realizar esta evaluación de los 10 mexicanos que se encuentran en el país galo”.

Por lo pronto, la dependencia sostuvo que “continuamos sin casos confirmados de enfermedad por nCoV-2019”.

Comentarios