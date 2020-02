Los LeBarón encabezan una marcha en León por “un Guanajuato sin violencia”

LEÓN, Gto. (proceso.com.mx).- Julián, Adrián y Bryan LeBarón encabezaron este domingo una marcha cuyo contingente tuvo como demanda principal “un Guanajuato sin violencia”.

La marcha inició alrededor de las 11:00 horas en el emblemático monumento del Arco de la Calzada, y terminó en la plaza principal de esta ciudad; tuvo la participación de cientos de personas que fueron convocadas por varias organizaciones de la sociedad civil.

En principio, se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la violencia.

Después, portando una bandera nacional, los LeBarón caminaron al frente del contingente hasta la Plaza Principal.

Allí anunciaron que ésta es una de las varias marchas y protestas en las que participarán en distintos estados del país, para insistir en su exigencia al gobierno federal y a los gobiernos estatales de acabar con la violencia.

En principio, anunciaron que acudirán a ciudades que presentan altos índices de criminalidad.

“¡Todos somos LeBarón!”, se escuchó entre las consignas. Los participantes llevaron pancartas con todo tipo de mensajes de rechazo a los asesinatos y la violencia: “Guanajuato sin violencia”, “Somos sobrevivientes”, “No más muerte”, “Basta de balas”, “Queremos seguridad”, se leyó en algunas.

También se llevaron algunas mantas con fotografías de personas desaparecidas en el estado y personas asesinadas.

Los organizadores de la “Marcha por la vida y la seguridad” -la asociación “Uniendo caminos” y otras de la sociedad civil como “Guanajuato despertó”, invitaron a la ciudadanía inconforme con la situación de inseguridad y violencia que viven varias ciudades del estado.

En un mensaje ofrecido en la víspera, Julián LeBarón dijo que esta marcha sería un ejercicio de demostrar “cómo cuando estamos unidos no vamos a tener miedo y vamos a caminar con una protesta para hacer visible la violencia”.

Esto, agregó, como una forma de que cada persona asuma su responsabilidad “de hacer lo que tengamos que hacer para detener la masacre en nuestro país”.

“El tema es nuestro país, el tema es León, es Guanajuato, el tema es la libertad, el tema es la vida”, recalcó.

Se anunció que se llevará al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo un documento en el que se solicitará que gestione una mejor coordinación entre las autoridades y fuerzas federales, estatales y municipales para que funcione la estrategia para dar seguridad a quienes viven en el estado.

“Ya no quiero más hijos arrebatados, yo ya no quiero ver sufrir a mis vecinos por no encontrar a sus seres queridos, ya no quiero ver padres escarbando tierras llenas de terror”, dijo en la plaza principal Adrián LeBarón.

