“Maduro encabeza una mafia al servicio de organizaciones criminales”

“Venezuela está secuestrada por una mafia que opera desde la estructura del Estado y que entregó a nuestro país a la más diversa fauna de organizaciones criminales nacionales y foráneas”, sentencia desde el exilio Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exalto mando militar venezolano que participó en el fallido intento de derrocar, en abril pasado, al gobierno de Caracas. El general acusa a Nicolás Maduro de encabezar “una empresa del crimen organizado destinada a someter al pueblo venezolano” y a imponerle un “modelo de gobierno de corte totalitario comunista”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 30 de abril del año pasado la vida del general de división Manuel Ricardo Cristopher Figuera dio un vuelco. En esa fecha tuvo lugar en Venezuela la llamada Operación Libertad, un intento de derrocamiento en contra del presidente Nicolás Maduro.

Tras el fracaso de esa operación –a la cual había convocado Juan Guaidó, quien también se dice mandatario venezolano–, Cristopher Figuera y las otras figuras que participaron en la intentona debieron abandonar su patria.

Cristopher Figuera conoce las entrañas del poder venezolano: entre otras cosas, fue subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y director del Centro de Seguridad y Protección de la Patria y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2018 y 2019. Y ahora le concede una entrevista exclusiva a Proceso.

–¿Alguna vez Nicolás Maduro le ordenó torturar a alguien? –lanza la primera pregunta el reportero.

–A mí directamente nunca me dio órdenes de torturar a alguien; sin embargo ordenó detenciones arbitrarias, hechas sin que se cumpliera el debido proceso de ley.

–¿Maduro está al tanto de las torturas que se aplican en el Sebin?

–Maduro está al tanto de todo lo que hacen los aparatos de inteligencia de Venezuela porque todos dependen de él, y los jefes de esas instancias son espiados por los servicios cubanos de inteligencia, que también lo tienen informado de lo que hace y deja de hacer cada una de las instituciones que lo conservan en el poder.

En octubre de 2018 el entonces concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán Salazar, murió cuando estaba detenido en las instalaciones del Sebin. Las autoridades venezolanas afirmaron que se trató de un suicidio.

En junio de 2019 el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo ingresó en la lista de desaparecidos, luego de que el gobierno venezolano lo acusó de conspiración.

–¿Qué opina de los asesinatos de Albán y del capitán Acosta? ¿Maduro está al tanto de esos homicidios?

–Me parecen hechos abominables. También deben señalarse los de mi ayudante, el mayor Jesús Alberto García Hernández, el del concejal Edmundo Pipo Rada y los de muchas otras personas a las que asesinan por motivos políticos y hacen ver ante la opinión pública que mueren por otras razones. Y por supuesto que Maduro está al tanto de todas estas atrocidades, ya que él mismo las ordena con el único propósito de permanecer en el poder y así consolidar su proyecto totalitario.

–¿Cómo califica Maduro al Sebin?

–En este momento debe calificarlo muy bien, porque no sólo espía a civiles y militares, también lo emplea como aparato de represión contra quienes disienten de sus ideas trasnochadas.

–Después de su liberación, Lorent Saleh (activista de derechos humanos encarcelado en 2014) dijo que en el Sebin había ciudadanos rusos e iraníes que se dedican a la tortura. ¿Es posible esto?

–No pretendo desmentir ni afirmar lo que dijo el señor Lorent Saleh, pero le aseguro que cuando yo llegué al Sebin no había ciudadanos rusos ni iraníes trabajando allí. Y eso es demostrable.

–¿Cómo define el perfil de los torturados?

–En este momento todo un país está siendo torturado por quien está controlando las instituciones de Venezuela. El hecho de que hayamos más de 5 millones de venezolanos expatriados buscando cómo sobrevivir y ayudar a sobrevivir a nuestras familias es de por sí una tortura; más aún cuando estamos hablando del país más rico del planeta.

“El canalla Nicolás Maduro, quien ya tiene siete años en el poder, no ha impulsado ninguna política pública que pueda exhibir como logro de su gestión en beneficio de la población; por el contrario, se han enriquecido él y sus compinches, producto del extractivismo de los recursos de un país al que trata como si fuera de su propiedad.

“En ese sentido prefiero perfilar a Maduro: un ser ambicioso, un resentido social lleno de maldad, sin valores sublimes, y un sagaz estafador.”

–Usted fue el número dos de la contrainteligencia. ¿Sabía de la existencia del Cártel de los Soles?

–Sobre este caso se ha especulado mucho y se ha hecho creer a la opinión pública que eso es una estructura criminal dentro de las fuerzas armadas y policiales del Estado, pero no es así. El hecho de que algunos miembros activos o retirados de esas instituciones estén coludidos en esos delitos no significa que la institución entera lo esté; además ese nombre como tal se inició por allá en 1993 y estaba relacionado con unos generales que se desem­peñaron en Venezuela como jefes de la unidad antidrogas y fueron investigados por el delito de narcotráfico.

“Corte totalitario”

–Usted dijo que Maduro está al frente de una empresa criminal, ¿a qué tipo de “empresa criminal” se refiere?

–Me refiero a una empresa del crimen organizado destinada a someter al pueblo venezolano a obedecer, por medios coercitivos, la imposición del modelo de gobierno de corte totalitario comunista, al amparo del secuestro de los poderes públicos mediante actos de corrupción y que funciona como un cártel de mafiosos. Entre otras cosas, Maduro emplea hasta la religión para sus esquemas de control social, para burlarse de las personas, engañarlas y someterlas a su voluntad. A eso me refiero.

–¿Cilia Flores está dentro de la “empresa criminal” y qué rol tiene ella en esta empresa?

–Recuerde que ella ha sido parlamentaria, fue presidenta del Parlamento venezolano y es sabido que durante su gestión aplicó el nepotismo en esa institución, que presidió desde agosto de 2006 hasta enero de 2011; también se desempeñó como procuradora de la República desde febrero de 2012 hasta marzo de 2013. Es decir, conoce perfectamente el funcionamiento del Estado, y como conocedora del funcionamiento del Estado ella es cómplice directa de todos los actos antijurídicos y las arbitrariedades que realiza su esposo.

–¿Nicolás Maduro Guerra (hijo del presidente Maduro) está en la empresa también y qué rol tiene en ésta?

–La información obtenida y confirmada indica que Nicolás hijo creó una serie de empresas fachada para lavar activos provenientes de hechos de corrupción por abuso de poder y desviación del derecho, beneficiándose en forma directa y en forma indirecta a sus amigos y familiares cercanos; además del tráfico de influencias para beneficio propio.

–¿Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela) es el jefe del Cártel de los Soles?

–No tengo información que corrobore esa afirmación. Sin embargo es una persona con poder para corromper el entorno; además cuenta con suficiente influencia en el medio militar y en el poder político del gobierno que le permiten una posición decisoria.

–¿Cómo se beneficia la familia de Maduro de la corrupción?

–A través del dinero producto de actos ilícitos y de corrupción reciben prebendas materiales e inmateriales que les garantizan un futuro cómodo en algunas partes del mundo.

–¿Cómo se paga en Venezuela? ¿En oro, coltán, en droga?

–Si usted se refiere al gobierno, éste le paga a los empleados públicos en la moneda nacional (el bolívar), que en lo que va del año ha perdido más de 90% de su valor por la hiperinflación que se vive en el país.

“Si usted se refiere a las negociaciones internacionales, la empresa criminal de Maduro está utilizando recursos minerales del Estado venezolano para obtener ganancias provenientes del delito; también son usados como un medio para obtener efectivo en divisas y poder seguir corrompiendo a funcionarios nacionales y extranjeros. Lava esos activos en el comercio internacional, lo cual es peligroso porque puede desestabilizar los mercados donde éstos son referentes para el comercio u operaciones mercantiles. Eso explica la alta circulación de divisas en Venezuela y las regiones fronterizas del país.

“Usted puede corroborarlo: en Caracas existe una abundancia ficticia que alimenta las banalidades del régimen; porque los servicios básicos son inexistentes y usted puede ver hoy día establecimientos comerciales a los que sólo una parte de la sociedad tiene acceso; pero al contrastarlos con los hospitales, servicios de agua potable, de electricidad y escuelas, se le dificultará comprender la realidad venezolana.

A través de Venezuela

De acuerdo con la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, actualmente desarmadas) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, grupo guerrillero aún activo en suelo colombiano), en realidad son organizaciones dedicadas al narcotráfico que despachan sus mercancías ilícitas a través de Venezuela, con el beneplácito de Maduro.

–La DEA habla de que las FARC y el ELN sacan droga por Venezuela. ¿Es verdad? –se le pregunta a Cristopher Figuera.

–Venezuela se ha convertido en el punto focal del tránsito de drogas provenientes de diferentes países hacia Norteamérica, África y Europa. Lamentablemente con empleados muy mal pagados, y en algunos casos mal preparados, combatir esa peste que azota a la humanidad se hace muy difícil. Eso usted puede corroborarlo con datos estadísticos de los organismos internacionales especializados en el tema. Por otra parte, Maduro se ufana de ser amigo entrañable de esas organizaciones terroristas.

–¿Investigó el Sebin casos de narcotráfico en Venezuela?

–Aunque al Sebin le corresponde la inteligencia estratégica del Estado, cualquier información referente al tema de narcóticos debe ser remitida al Ministerio de Relaciones Interiores, a la Guardia Nacional y a la Oficina Nacional Antidrogas para su procesamiento y posteriores actuaciones judiciales.

“Pero le comento que durante mi gestión en el Sebin, ante un hecho en el que estuvieron involucrados unos funcionarios de esa institución –en un tráfico de droga–, otro funcionario, de los que tenían más tiempo en la institución, me hizo saber que allí, desde hacía unos años, los temas de droga y guerrilla no se investigaban: eso me pareció muy sugerente.”

–El exgeneral Hugo Carvajal (jefe de contrainteligencia en el gobierno de Hugo Chávez) está siendo buscado por la DEA y los fiscales estadunidenses por temas de narcotráfico. ¿Es posible que Chávez y Maduro hayan estado en los negocios del narcotráfico?

–El comandante Chávez nunca estuvo involucrado en asuntos de narcotráfico ni yo presencié situaciones que me hicieran pensar que lo apoyara o permitiera tal situación en el país.

“Destaco que entonces (en el gobierno de Chávez) yo no tenía los niveles de acceso a la información, como cuando me desempeñé como subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y director del Sebin. Ahora bien, Maduro ha permitido un incremente dramático de las operaciones del narcotráfico en el país, al disminuir y colocar en forma de inoperatividad a las fuerzas armadas y policiales y a los organismos destinados a combatirlas.”

–¿Hay presencia de Hezbolá y Hamas (grupos fundamentalistas islámicos catalogados como terroristas) en Venezuela?

–La información que manejé y que sigue vigente es que hay miembros de Hezbolá en el país, en las ciudades de Maracay, Caracas, Puerto Ordaz y en la isla de Margarita, y que poseen contactos a nivel gubernamental que avalan sus operaciones en el territorio.

–¿Iván Márquez y Jesús Santrich (líderes disidentes de las FARC) estaban en Venezuela?

–Han estado en el país y eso es un hecho público y notorio.

–¿Integrantes del ELN están en Venezuela?

–Las informaciones obtenidas hasta el momento de mi salida del país expresan que el ELN tiene una fuerte presencia en el territorio nacional, con la complicidad de miembros del Poder Ejecutivo y el conocimiento de altos funcionarios y representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, del Poder Judicial e incluso del Ministerio Público; hay denuncias con pruebas que lo sustentan y el Ministerio Público se ha negado a investigarlas.

La intentona

–¿Por qué se tuvo que adelantar la Operación Libertad? –inquiere el reportero.

–Para evitar un baño de sangre, por un enfrentamiento fratricida.

–¿Por qué fracasó?

–¡No fracasó! Gracias a la Operación Libertad el mundo entero pudo conocer la gran tragedia que vive Venezuela que, repito, es el país más rico del planeta.

“Pero enfrentar a un régimen tiránico consolidado y además guiado por una clase política internacional, que tiene la más alta experiencia en mantenerse en el poder, no es fácil. La permanencia de Maduro en el poder garantiza la sobrevivencia de la cúpula política cubana, que mantiene sometido a nuestro pueblo; también garantiza petróleo, oro, coltán, torio y otros minerales a muy bajos precios para aliados como Rusia, China, Turquía e Irán.

“Pero lo que estaba planteado para el 30 de abril no se materializó en ese momento por las ambiciones desmedidas de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ya que él aspiraba a dirigir el proceso transicional al menos tres años, seguir en el TSJ, nombrar al fiscal general, escoger a su ministro de Relaciones Interiores y además contar con el apoyo del gobierno de Donald Trump.

“Por otra parte Vladimir Padrino López e Iván Hernández Dala (altos mandos militares implicados en la Operación Libertad) tampoco actuaron según lo acordado, a pesar de que ellos tres habían adelantado conversaciones con representantes del gobierno estadunidense.

–¿Qué piensa de los diálogos de Barbados y Oslo entre el chavismo y la oposición?

–Pienso que fue un desperdicio por parte de Maduro para una salida democrática a la dramática crisis de gobernabilidad que vive el país.

“Pero Maduro la utilizó como una estrategia para ganar tiempo y engañar al mundo entero, a pesar de que ya está claro que Venezuela en este momento está secuestrada por una mafia que opera desde la estructura del Estado, que está fuera de control y que entregó a nuestro país a la más diversa fauna de organizaciones criminales nacionales y foráneas, grupos terroristas, corruptos, individuos venezolanos y extranjeros que se han convertido en mercenarios, proxenetas y meretrices de la política.”

Esta entrevista se publicó el 2 de febrero de 2020 en la edición 2257 de la revista Proceso

Comentarios