Pueblo oaxaqueño inicia resistencia pacífica; demandan liberar al alcalde

OAXACA, Oax. (apro).- El pueblo chatino de Santiago Yaitepec inició hoy un movimiento de resistencia pacífica con un bloqueo al municipio donde se encuentra el santuario de la Virgen de Juquila para exigir la libertad inmediata de su presidente municipal, Roberto Salinas Santiago.

Demandan además la renuncia del fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, y del secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, por sus complicidades con los caciques de Santa Catarina Juquila, la delincuencia organizada y por fabricar delitos.

Mientras que el alcalde Salinas Santiago denunció, a través de una carta: “actualmente me encuentro detenido ilegalmente en los separos de Puerto Escondido, en condiciones infrahumanas y temo por mi vida o lo que me llegue a pasar en las próximas horas”.

Sin embargo, advirtió al gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa que “matando y encarcelando a los chatinos no se resolverá nada, al contrario, el problema se puede radicalizar y se puede convertir en algo que puede generar pérdidas irreparables a causa de su falta de tacto político y tacto para gobernar y resolver los problemas y los grandes pendientes de Oaxaca. Ustedes opten por lo que juzguen conveniente, porque el pueblo también los juzgará en su momento”.

Por lo pronto, en una asamblea multitudinaria, los indígenas chatinos acordaron que a partir de hoy 3 de febrero bloquearían la carretera que comunica a Oaxaca con Santa Catarina Juquila en el paraje Río Manteca donde darán paso cada tres horas.

“El pueblo chatino de Santiago Yaitepec, desde muy temprano, iniciamos las acciones de lucha pacífica y de protesta, para hacer cumplir el mandato de nuestra máxima autoridad, la cual es la liberación inmediata de nuestro presidente municipal.

“Nos encontramos en una manifestación pacífica en el paraje Río Manteca, dentro de nuestro territorio indígena, pues consideramos que aquí es donde el gobierno tiene que venir a solucionar nuestras demandas”, puntualizaron.

Y retaron al gobierno federal y estatal al manifestar que, “si gusta nuestro gobernador, que mande a la Guardia Nacional o a la Policía Estatal para que nos reprima, pues esa es la única forma que tiene siempre de solucionar los conflictos”.

En pie de lucha

Al pueblo de Oaxaca le hicieron saber “que seguiremos en pie de lucha así como paulatinamente la escalaremos si no encontramos pronta solución y diálogo a todas nuestras demandas”.

Cuestionaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la secretaria de Gobernación del Gobierno de la República “brillen por su ausencia pues nos han abandonado y dejado solos, bien por ustedes, se constata una vez más la sistemática política del gobierno que discrimina a los pueblos indígenas”.

Para soportar su dicho resaltaron que “en Yaitepec no tenemos los servicios públicos elementales, todos se encuentran en Juquila y ahí desafortunadamente tenemos que ir; no tenemos registro civil; no tenemos correo postal, no tenemos universidad, los servicios de internet satelital lo obtenemos de empresarios de Juquila y hasta la justicia se encuentra en control de Juquila pues ahí se encuentra la fiscalía”.

Consideran que se encuentran “en un estado de indefensión total puesto que los juzgados de control se encuentran en Puerto Escondido y, por si fuera poco, el fiscal general y los demás funcionarios públicos sirven a los intereses de narcotraficantes y poderes de Juquila.

“Aunado a todo esto, buena parte de esos intereses son de los poblanos que se han adueñado de la mayoría de los comercios en esta región”.

Reforzaron su dicho al afirmar que el gobierno del estado es racista y discriminatorio con su pueblo, así como con los pueblos chatinos; “cosa más evidente es la deuda pública que se le autorizó al gobernador, pues más de 70 millones de pesos fueron asignados para la inversión pública a Juquila y para nuestro pueblo no hay absolutamente nada”.

Por todo lo anterior, agregaron, “el día de hoy es el comienzo de una lucha a largo plazo para obligar al gobierno del estado a que se conduzca con imparcialidad, y que el gobierno federal intervenga pues nos ha dejado solos, al amparo de los caciques y narcotraficantes de la zona”.

Mencionaron que “la democracia ha tenido efectos desastrosos con los chatinos y si ese es el caso, asuman las consecuencias de lo que nos llegue a pasar por defender nuestro derecho a vivir, a sobrevivir, al sobresalir pacíficamente”.

El presidente municipal, desde la cárcel de Puerto Escondido, manifestó: “me acusan de diversos delitos que no cometí, pues resulta claro que el problema de fondo es el problema agrario que tenemos con Juquila.

“Sin embargo, las tierras que desde tiempos inmemoriales poseemos son tierras que legalmente pertenecen a mi pueblo, y vamos a luchar por ellas aunque nos sigan asesinando y llenen las cárceles con todos nosotros los indígenas chatinos”.

Recordó que “la estrategia de despojo que Juquila ha realizado por muchos años no es exclusiva en contra de Yaitepec, es una acción que ha realizado con casi todos los pueblos chatinos vecinos, y no sólo eso, también nos ha discriminado permanentemente”.

Sin embargo, “los chatinos ya no vamos a seguir permitiendo este tipo de atropellos. Por eso, desde la cárcel dónde ilegalmente me encuentro recluido, hago un llamado y una convocatoria amplia, a todos mis hermanos chatinos, para que hagamos un frente común contra la injusticia, la discriminación y la represión por parte del gobierno del estado y de sus aliados los narcotraficantes y algunos juquileños ambiciosos, que a toda costa quieren seguir enriqueciéndose con el dinero de El Pedimento”.

Finalmente hizo un llamado a reactivar “el movimiento indígena genuino, de nosotros los de abajo, los pobres, y los olvidados, de nosotros los chatinos. Vamos todos por el cambio y por la resistencia pacífica, para exigir respeto, paz y desarrollo. Demostremos a Oaxaca y al mundo que los chatinos podemos resolver los problemas con inteligencia y sin que corra una gota de sangre más”.

