Alumnas encapuchadas fracasan en su intento por tomar la facultad de Derecho (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta mañana un grupo de personas encapuchadas intentó tomar las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Alrededor de las 6:00 horas, un grupo de al menos 20 personas vestidas de negro y embozadas arribó a las instalaciones de la Facultad y trató de poner cadenas y candados a las rejas para evitar el ingreso de la comunidad estudiantil.

En el lugar ya se encontraba personal administrativo y académico, que al percatarse de la presencia de los encapuchados intentó impedir la toma del plantel, por lo que se registró un enfrentamiento.

El propio director de la escuela, Raul Contreras Bustamante, dio a conocer lo anterior a través de sus redes sociales.

En su página de Facebook, la Facultad de Derecho transmitió lo ocurrido y minutos después el mensaje del director Raúl Contreras Bustamante, quien afirmó que se trataba de personas ajenas a la Facultad que provenían de Filosofía y Letras, en paro desde hace tres meses, y llamó a los estudiantes a no permitir que grupos externos tomarán las instalaciones.

“Yo les pido de favor que entren a clases, que ustedes no permitan que personal ajeno cierre la Facultad. Yo sé que hay muchas quejas, mucha violencia de género, pero las violentas que vinieron hoy, vinieron a violentar no a pedir que no hubiera violencia”, expresó.