El IMSS niega baja en pago de pensiones; reducción sólo aplica en casos de juicio

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, descartó una reducción en el cálculo y pago de pensiones por parte del organismo, luego de una resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Robledo incluso señaló que el IMSS seguirá realizando el pago de pensiones con un tope de hasta 25 salarios mínimos para la “generación de transición”.

“[…] Nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años. Nadie corre riesgo el monto de su pensión, no se ‘rasura’ nada, como encabezó ayer un medio, no hay recálculo tampoco, no hay disminución”, sostuvo el funcionario.

El exsubsecretario de Gobernación incluso precisó que la resolución de la SCJN es una reiteración de una opinión del 2010 y 2016 y que es un criterio solamente para los juzgados. Es decir, que el pago de 10 salarios mínimos aplica únicamente cuando hay juicios.

“[…] se va a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores que están en este esquema de transición a la hora de cotizar arriba de 10 salarios mínimos, es decir, se les va a seguir calculando en 25, por una razón simple: creemos que es el trabajo de toda su vida que cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo a 10”, reiteró Robledo.

En su edición de ayer, el periódico Reforma publicó en primera plana que los trabajadores de la “generación de transición” que al jubilarse opten por una pensión del IMSS tendrían un tope de 10 salarios mínimos y no de 25.

