Pese a inconformidad del alumnado, Facultad de Arte y Diseño entra en paro (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la inconformidad de una gran cantidad de alumnos que exigían ingresar a clase, una docena de mujeres encapuchadas y vestidas de negro impidieron el ingreso a las instalaciones de la Facultad de Arte y Diseño (FAD) de la UNAM, ubicada en la alcaldía Xochimilco. Su demanda, afirmaron, es que se dé respuesta a la violencia en contra de la mujer por parte de maestros y administrativos.

Dentro del plantel permaneció el director, apoyado por un grupo de maestros y administrativos quienes se resistían a entregar las llaves del plantel.

Los torniquetes de la entrada principal fueron bloqueados con una barricada que formaron las mujeres con sillas escolares.

A las 6:30 de la mañana, también adentro de la FAD, en el patio se encontraban el director García Luna y un pequeño grupo de maestros y personal administrativo y de vigilancia. Afuera, maestros y alumnos empezaban a llegar y se amontonaban frente a la puerta.

A las 7:00 en punto una de las jóvenes encapuchadas leyó el manifiesto:

“Las mujeres de esta facultad actualmente sufrimos de hostigamiento, violencia y acoso sexual por parte de maestros, trabajadores y estudiantes y, a pesar de haber puesto en marcha desde el 2017 el protocolo contra la violencia de género, no ha disminuido el número de casos que atentan contra la seguridad, el desarrollo y bienestar de nuestras compañeras”.

Señalaron que en la FAD “los ejercicios” de violencia de género son asumidos, por una gran mayoría de personas que integran la comunidad, como “conductas normales” propias del género masculino, ocasionando no solo la reproducción de estas, sino su incremento.

En su escrito de dos cuartillas, exigieron que no se tome represalias de ningún tipo en contra de las manifestantes.

También anunciaron que, durante el paro de 72 horas que realizarán dentro de las instalaciones de la facultad, llevarán a cabo actividades dirigidas a las mujeres estudiantes de la facultad.

Liberen el plantel, la exigencia desde afuera

Cuando la vocera del movimiento concluyó la lectura del manifiesto, desde fuera, los inconformes gritaban:

“Por favor, liberen el plantel, dense cuenta de que están siendo manipuladas por Lobo (Victor Hugo Romo exdelegado de la alcaldía Gustavo A. Madero), para desestabilizar a (Enrique) Graue, rector de la UNAM”, gritaban algunos.

Una mujer quien dijo ser alumna de la Facultad, enfrentó a las encapuchadas:

“Déjanos entrar, las mujeres que estamos aquí queremos tomar clase. Están violentando el derecho de nosotras a estudiar. Muchos de nosotros hacemos cuatro horas para venir a la facultad, pago la renta de un cuarto aquí en Xochimilco para poder estudiar. No me puedes negar la entrada a tomar clase”, les dijo.

“Si defiendes tus derechos da la cara, quítate la capucha. Yo defiendo mi derecho a estudiar y estoy aquí dando la cara. Estas defendiendo los derechos de las mujeres entonces preguntamos a todas las que queremos tomar clases. Hagamos una asamblea y preguntemos quién está de acuerdo con que cierren la facultad”, reclamó.

“Si no estás de acuerdo vete, no estés aquí. Quienes no apoyen ¡váyanse!”, respondió una de las alumnas encapuchadas, quien al parecer se asumía como vocera del grupo inconforme.

“No hubo convocatoria pública, están manipulando, aquí a la mayoría –78% de los estudiantes– somos mujeres que no fuimos convocadas”, le respondió otra alumna.

Una señora empleada del plantel les dijo a las manifestantes que estaban procediendo contra los que violentaban a las mujeres que acababan de sacar a uno. Pero que necesitaban que denunciaran para poder proceder y las afectadas no denunciaban oficialmente.

“Abran la facultad, con estas actitudes sólo están ocasionando más violencia. Yo quiero tomar clase, no tienen derecho a impedirlo. Hagan su movimiento de manera conjunta, mientras tomamos clase”, les dijo.

Otra señora les dijo que no habían pedido la opinión de las demás para cerrar la escuela.

Una de las encapuchadas le respondió alterada: “usted ni estudia aquí”.

“Pero mi hija sí y no fue consultada”, contestó la señora.

La encapuchada contestó que se había formado un colectivo feminista que hace conversatorios en la facultad, y que en estas reuniones planearon la toma de la facultad. Le dijo que, si alguna no fue, entonces era su problema.

Voluntad de diálogo

El director Gerardo García Luna Martínez, intervino:

“Ninguno de los aquí presentes somos ajenos a sus reclamos, son legítimos, y las circunstancias de violencia y de género son una de las prioridades de la universidad y de la nación. Lo que pensamos es que la manera en que la están tomando la facultad no es la pertinente y le resta importancia a su movimiento. Incluyamos lo que ustedes quieren, todos los queremos. Necesitamos estar en un margen de legalidad de respeto”, les dijo a las inconformes.

A gritos, las encapuchadas intentaban callarlo, mientras, desde fuera, alumnas de la facultad también a gritos exigían que lo dejaran hablar.

El director continuó:

“Ser comunidad es también el disenso. No sé si se escucharon cuando ustedes están argumentando ‘si no piensas como yo, si difieres, entonces no estás incluido’”.

Una de las inconformes, interrumpió:

“En un sentido, no estuvieron en las asambleas que organizamos ahora asuman la consecuencia”.

Hasta las 9:30 de la mañana exigían que el director abandonara el plantel y les entregara las llaves.

En la FAD, recientemente renovaron la cancha de básquet, inauguraron un comedor equipado con mesas, estufas, hornos de microondas, tarjas y pantallas para servicio de los alumnos. También un gimnasio y adquirieron un terreno para actividades del alumnado.

Consultados por Apro, los alumnos comentaron que los talleres tienen equipo y herramienta con el que los alumnos toman clase.

