Rogers Waters regresará a México en octubre con show “más político y humano” 

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El fundador y exlíder de Pink Floyd Roger Waters regresará a México en octubre próximo con un espectáculo 360°.

El show formará parte de la gira “This is not a drill” y se llevará a cabo el próximo 7 de octubre en el Palacio de Los Deportes, mismo recinto en donde ha presentado sus espectáculos “The Wall Live”, en 2010, y “Us+Them”, en 2018.

MEXICO CITY! WE ARE COMING. Wednesday 7th October 2020

Palacio de los Deportes Tickets on sale 10th February 2020 at 11:00am CSThttps://t.co/mxbXlyofTM pic.twitter.com/tVzQwCtoqR — Roger Waters (@rogerwaters) February 4, 2020

A diferencia de “Us+Them”, esta gira posee un escenario de 360°, además de que en días anteriores Waters declaró a la revista Rolling Stone que este nuevo tour está compuesto por un total de 31 fechas y “va a ser más político que ‘Us+Them’, político y humano”.

También a través de las redes sociales, el director creativo ha encontrado un medio para expresar su sentir sobre los acontecimientos político-sociales que suceden alrededor del mundo, en México recordó el caso Ayotzinapa y criticó en su momento al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

De manera más reciente, ante el exilio de Evo Morales en México declaró el pasado 12 de noviembre:

“Espero que tu exilio sea corto, tu gente te necesita”.

En Twitter ha hecho declaraciones sobre funcionarios o sucesos de los cuales no comparte ideología, como en febrero del año pasado cuando pidió que el gobierno estadunidense “sacara las manos” de Venezuela:

“NicolasMaduro #DetenganElGolpeDeTrumpEnVenezuela”, afirmaba el mensaje publicado por Waters, autor o coautor de varias de las más célebres canciones de Pink Floyd como Another Brick in the Wall, Money, Us and Them y Comfortably Numb.

El anuncio sobre su gira y visita a México lo dio a conocer a través de esa misma red social, y los boletos estarán a la venta a partir de este 10 de febrero.

Comentarios