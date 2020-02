AMLO ve “mano negra” en movimiento “minoritario” y “sin causa” en la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin mencionar los motivos del conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de México como los casos de acoso sexual y violencia de género, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hay mano negra detrás de los paros en 11 escuelas de la UNAM y señaló que no ve condiciones para que “un movimiento sin causa” y “minoritario” paralice la Universidad.

“No hay una esfera que permita que un movimiento sin causa pare o impida el funcionamiento de la UNAM, desde luego hay grupos inconformes, hay que atenderlos, hay que dialogar, pero no es un movimiento colectivo, mayoritario. Nosotros vamos a hacer respetuosos de la autonomía de la Universidad”, opinó en Palacio Nacional al ser cuestionado al respecto.

Durante su habitual conferencia matutina, el presidente deslegitimó las exigencias de las paristas que denuncian casos de presunto acoso sexual en contra de profesores y alumnos, al estimar que hay manipulación detrás de este movimiento.

“Se debe de evitar el que haya paros injustificados, y que no haya manipulación política, porque ayer en las redes se hablaba de un llamado a un paro total y no se sabía quién convocaba. Además, en cualquier movimiento tiene que haber democracia, ¿por qué no preguntarles a los alumnos?, ¿por qué una minoría se va a imponer?, eso también es autoritarismo”, opinó López Obrador.

“Además nada de capuchas, con todo respeto, ¿por qué taparse la cara? Un luchador social tiene que dar la cara”, cuestionó.