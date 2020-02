Justicia incompleta, a cinco años del feminicidio de la niña Fátima

TOLUCA, Edomex (apro).- Hace cinco años, Fátima, de 12 años de edad, fue violada, apuñalada en 90 ocasiones y lapidada con rocas de al menos 30 kilogramos sobre la cabeza, en la comunidad La Lupita Casas Viejas de Lerma.

Lorena, su madre, aún se arrepiente de no haber permitido que hombres del pueblo lincharan a los tres presuntos autores del feminicidio, porque desde aquel 5 de febrero de 2015 no ha encontrado justicia para su hija.

“Me he arrepentido y me sigo arrepintiendo. Yo creía que en mi país sí había justicia… por eso los entregué a las autoridades, por eso no permití que los asesinaran, por eso no permití que los quemaran”, lamentó.

Por los hechos, Luis Ángel Atayde Reyes fue sentenciado a 73 años de prisión, pero su hermano Misael obtendrá la libertad en octubre próximo, porque cuando cometió el delito era menor de edad.

Está pendiente el juicio en contra de Juan José “N”, el supuesto tercer participante en el crimen, quien fue liberado en 2017. Sin embargo, por la vía del amparo los familiares de Fátima lograron la reposición del proceso y que se estudie una prueba, bajo los estándares de debida diligencia y perspectiva de género, que había sido excluida. La próxima audiencia se realizará el siguiente lunes 10.

El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) ha pedido que no se obligue nuevamente a los familiares de la niña al total desahogo de pruebas, al considerar que la práctica es revictimizante y violatoria de sus derechos humanos.

“El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México pretende que la familia vuelva a revivir la dolorosa situación, que ya ha vivido en dos ocasiones, por periodos prologados, y que sin duda trae impactos negativos en su salud y estabilidad emocional, lo cual constituye hechos de revictimización contra la familia entera”, señaló el organismo.

“Sientan sororidad y empatía. Fátima sólo era una niña. Vean esto con perspectiva de género y debida diligencia, que no siga habiendo violencia institucional en contra de nosotros, la familia de Fátima”, apeló Lorena.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó en 2019 el asesinato de 440 mujeres en el Estado de México; sólo 122 fueron tipificados como feminicidio.

