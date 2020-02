“La enamorada” y feminista Julieta Venegas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La artista Julieta Venegas ofrecerá un concierto especial este jueves, a las 20:30 horas, dentro de las actividades TEXTO, organizadas del 5 al 8 de febrero por el coleccionista César Cervantes en el centro cultural y restaurante capitalino Textitlán, ubicado en Casa Pedregal Luis Barragán de avenida de las Fuentes 180, Jardines del Pedregal (ver programa en www.texto.one).

TEXTO festeja a 40 de los más importantes creadores textiles del mundo, inspirados por el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, cuya primera exposición póstuma se ofrecerá durante el evento. El sábado 8, a las 20 horas, la Fundación ALSEA realizará una cena de gala para celebrar 10 años de gastronomía mexicana como Patrimonio de la Humanidad.

A continuación, una charla con Julieta Venegas sobre la situación política en nuestro país, su nuevo álbum y otras presentaciones suyas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, tras su actuación en TEXTO de Casa Pedregal Luis Barragán.

“La enamorada”

La cantautora mexicana regresa al universo musical con su reciente discografía intitulada “La Enamorada”, y se dice contenta por su evolución artística, donde mantiene una poderosa sensibilidad femenina hacia la vida.

En entrevista con Apro, Julieta Venegas explica que el álbum está basado en la obra del dramaturgo argentino Santiago Loza, y provoca al público a través de un viaje musical que va de la timidez a la osadía.

“Son canciones de un monólogo que había actuado. Quería probarlo e inicié un proceso largo y pensé ponerle canciones. Me siento bien, hay cosas que se concretaron en 2019, como el disco ‘La Enamorada’, que me permitió reconectarme. Es algo que no me había pasado como en tres años y me da gusto”, afirma la también actriz originaria de Tijuana, Baja California.

Sobre la posibilidad de montar la obra de ‘La Enamorada’ en nuestro país, luego de estrenarse en agosto pasado en Buenos Aires, Argentina, apunta que “la idea ha sido traerla a México”. Y adelanta que sus seguidores podrán acompañarla en un show íntimo el próximo 14 y 15 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris:

“Voy a presentar un espectáculo sola, de canciones viejas y nuevas, de covers y mezclas de cosas que me gustan. Si algo aprendí en este proceso es que quiero lograr lo que quiero, que es mi música a mi medida, a mi ritmo; elegir sin que me vuelva loca y me sature. Quiero disfrutar de lo que hago, para eso tengo que tener un ritmo pausado”.

El nuevo álbum “La Enamorada” es un trabajo conceptual, donde Julieta coincidió con el director teatral Guillermo Cacace y el autor Santiago Loza, para participar en la obra homónima estelarizada por ella misma.

Envuelta por una atmósfera onírica de sombras y música, una mujer tímida levanta la voz para contar su historia y no se detiene. Fluye de su boca una trama transparente, sutil, hilvanada por las canciones que Santiago y Julieta compusieron durante largas tardes de acordes, bohemia y versos.

“Mis muertos” es uno de los sencillos que más inquietan a Venegas, porque dibuja la línea teatral y sonora del proyecto:

“No entró en la obra este tema. Me gusta mucho porque habla de las personas que ya no están entre nosotros y forman parte de nuestra vida, es una manera linda de presentar mi disco”.

“La Enamorada” es un espectáculo en el que una mujer frágil e intensa toma la palabra, donde se atestiguan confesiones y relatos pequeños pero entrañables en el marco de un cuidado diálogo entre lo musical, poético y plástico. Todos esos pasajes quedan resguardados en canciones, las que enmarcan la obra teatral y que son justo las que componen “La Enamorada”, primer álbum de Julieta Venegas, desde 2015 disponible en plataformas digitales.

Sensibilidad feminista

“Desde siempre” Julieta se ha considerado “una mujer feminista” y, gracias a su nuevo material musical y teatral, refuerza su carácter con el que ahora continúa con su carrera:

“Soy feminista, estoy a favor de la despenalización del aborto, de que se hable de las mujeres en todos los ámbitos para que tengan el mismo trato que los hombres. Latinoamérica en general y México en particular poseen sociedades machistas; acá debemos trabajar mucho como sociedad, primero, para aceptar que hay un desbalance femenino y que se deben atender urgentemente los temas de la violencia hacia las mujeres”.

Ella apoya todas las protestas, incluso las más radicales: “Sobre las marchas y vandalismo diré que tenemos mucha razón de estar enojadas. No se debe frivolizar y convertirlo en un tema de vandalismo, sino en un tema de violencia contra las mujeres. Yo me posiciono completamente del lado de mi género; si alguien piensa que las mujeres en México no tenemos razón de estar enojadas es alguien que no ha estado al pendiente de lo que pasa en nuestro país. Los feminicidios han crecido cada vez más, las mujeres siempre se sienten en riesgo en un país donde se sigue pensando como en el siglo pasado o en el XIX”.

Del contexto político en la Cuarta Transformación de AMLO reconoce: “Es un momento tenso políticamente hablando, pero siempre es bueno cambiar el ángulo. Es la primera vez que tenemos alguien de izquierda en la presidencia con la intención de trabajar diferente. El problema es que estamos muy polarizados, ojalá que encontremos salidas”.

En torno a la migración indica que se necesita mayor sensibilidad: “Yo crecí en Tijuana y veía el intento de las personas por cruzar la frontera y encontrar una mejor vida, me siento sensible al tema. Causa opiniones encontradas en el mundo la migración, ha sido muy difícil para mucha gente, pero se tiene que solucionar más positivamente. Hay que quitarnos de la mente que quienes quieren cruzar son malos o criminales, los hay quienes van con su familia a buscar trabajo y salir adelante. Me parece que hay que enfocar el tema más humanitariamente”.

Respecto de las mujeres en la música, Julieta Venegas dice que ella ha buscado “ir más allá”, incluso desde la etapa inicial con sus amigos de su banda original ¡Tijuana No!, trazando un sendero artístico propio y en solitario para lograr sus sueños:

“Veo que cada vez hay más presencia de mujeres compositoras. Es importante que no sólo haya intérpretes, eso me parece positivo. Es lindo ver que les va muy bien, porque así habrá más chicas en su casa que se sentirán aludidas e inspiradas”.

