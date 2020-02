Bienvenidos todos los partidos, dice AMLO sobre México Libre

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Bienvenidos todos los partidos políticos”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la noticia de que México Libre, organización impulsada por Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón, cumplió con los requisitos para convertirse en partido político.

“Qué bien que existan los partidos y que haya participación política, democrática en la sociedad. Malo sería que existieran grupos de presión, de intereses creados, o grupos opositores en la clandestinidad”, comentó.

En su conferencia de prensa, el mandatario federal añadió que es “totalmente legal y legítimo” la constitución de partidos políticos.

“Sí, la bienvenida a todos los partidos, adelante”, añadió.

– ¿Le da la bienvenida a México Libre?

-Sí, a todos.

El tabasqueño aseguró que su gobierno no intervendrá en las elecciones del 2021 y pidió que los gobiernos estatales y municipales, así como cualquier servidor público tampoco lo hagan.

De paso, aprovechó para reiterar sus críticas al Instituto Nacional Electoral (INE): “ya conocen mi opinión sobre el INE, creo que no se han portado bien, pero creo que no puedo cuestionar por qué le dan registro a un partido político, no creo que sea correcto opinar sobre eso”.

