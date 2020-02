He hecho cosas malas… pero sin intención, afirma Trump tras su exoneración

WASHINGTON, EU (apro). – A pesar de admitir que ha hecho cosas malas “sin intención”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió en la Casa Blanca su absolución en el Congreso federal de su país en el juicio político que se le hizo por abuso de poder y obstrucción al poder legislativo.

“He hecho cosas malas, sin intención… pero esto es el resultado de lo que pasó”, dijo el presidente en la Casa Blanca, mostrando la primera plana del periódico The Washington Post que a ocho columnas tituló, “Trump exonerado”.

“Es la único primera plana que he conseguido así en el Washington Post”, matizó Trump en el Salón Este de la Casa Blanca, rodeado de su familia, miembros de su gabinete y líderes legislativos republicanos.

Exuberante, sonriente y con un tono claramente triunfalista, Trump calificó como “una situación injusta” al proceso judicial que se llevó a cabo en su contra en el Capitolio, y que este miércoles concluyó con su absolución en la Cámara de Senadores.

El mandatario reiteró que el juicio fue una “cacería de brujas” orquestada por los demócratas, encabezados por Nancy Pelosi.

“Fue un proceso mentiroso, corrupto, diabólico, con soplones y policías sucios”, subrayó el presidente de Estados Unidos en medio de aplausos y sonrisas de sus correligionarios republicanos.

“Fue una desgracia… si le hubiera pasado al (expresidente Barack) Obama, muchos, muchos estarían en la cárcel”, acotó Trump.

Trump, incluso, señaló durante su discurso que el juicio político al que fue sometido fue una “bola de mierda”.

El mandatario defendió su legado sosteniendo que fueron infundados los delitos que le imputaron los demócratas, ya que él no cometió ningún ilícito respecto al paquete de ayuda militar por 391 millones de dólares que su país le entregó a Ucrania.

Los demócratas acusaron a Trump de condicionar la entrega de la ayuda militar a Ucrania a cambio de que el gobierno de ese país investigará por corrupción al exvicepresidente y precandidato presidencial Joe Biden y a su hijo Hunter, y que además afirmara que en 2016 intentaron socavar las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

“Si no hubiésemos ganado el mercado bursátil se hubiera caído… esto es no es discurso ni reacción, es una celebración; estuvimos en el infierno, no hicimos nada malo”, puntualizó el presidente estadunidense.

Previamente, en una reunión con líderes religiosos, Trump descalificó su juicio político y criticó duramente al senador republicano por Utah, Mitt Romney, ex candidato presidencial por su partido, por declararlo culpable del delito de abuso de poder.

“Pobre Romney”, con sorna, Trump hizo referencia al senador por el estado de Utah, quien señaló que declaró culpable a Trump porque es un hombre religioso y comprometido con la constitucionalidad en su país.

“No me gusta la gente que usa a la fe para justificarse por lo malo que han hecho, ni la gente que dice, rezo por ti; cuando saben que no lo hacen”, declaró Trump ante los líderes religiosos en referencia a Romney y a Pelosi, la líder demócrata que dice rezar por el presidente.

“Pelosi es una persona horrible, -los demócratas- son gente viciosa que se unen como pegamento y por eso me enjuiciaron”, estableció Trump.

Minutos antes de que el presidente llevará a cabo la celebración en la Casa Blanca por su exoneración, Pelosi ofreció una conferencia de prensa en el Capitolio.

“El presidente por siempre quedará marcado por el hecho de haber sido enjuiciado”, apuntó Pelosi, en referencia directa a que Donald Trump es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ir a juicio político.

“Lo seguiremos vigilando, está pendiente en las cortes el asunto de sus impuestos y otras cosas más”, añadió la líder demócrata.

Cuestionada por el incidente que ocurrió el pasado martes durante el Informe del Estado del Unión que Trump en la que ella rompió la copia del discurso que le entregó el presidente, Pelosi respondió: “despedacé un manifiesto de desconfianza, porque son mentiras las que dijo el presidente”.

El martes pasado cuando Trump ingresó al pleno de la sesión legislativa para dar su informe, Pelosi, quien presidió el evento, le ofreció la mano para saludarlo, pero el presidente la ignoró.

“Le extiendo mi mano de amistad… él entiende muy poco de lo que representa el país y la constitución… está descarriado de nuestra constitución, de nuestra nación y de la verdad”, concluyó Pelosi.

