Maestros del ITM realizan protesta de “brazos caídos” para exigir la remoción del director

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Maestros sindicalizados del Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) realizaron este jueves una protesta de “brazos caídos” para exigir la remoción del director, Hebert de Jesús Díaz González, quien apenas en diciembre pasado asumió el cargo.

De acuerdo con los manifestantes, se trata de la primera de una serie de medidas que planean efectuar hasta que sus demandas sean atendidas por las autoridades de la dirección general del Instituto Nacional de México, del que depende el ITM.

La inconformidad es por el nombramiento de Díaz González, a quien atribuyen irregularidades en su desempeño como subdirector académico –cargo que ostentó anteriormente en la institución–, y por las supuestas violaciones en el procedimiento para designarlo director.

La protesta se efectuó en los dos campus del ITM, Norte y Poniente, y aunque no fue generalizada, porque no todos los catedráticos simpatizan con el movimiento promovido por el sindicato, afectó a buena parte de los 6 mil alumnos de la institución que no tuvieron clases.

Y, dado que deben checar tarjeta para registrar sus horas de entrada y salida, los manifestantes acudieron a sus respectivos planteles y se presentaron a sus aulas, pero no impartieron clases. Desde ayer algunos dieron aviso a sus alumnos para que no se presentaran.

La dirección del ITM respondió con un llamado a los alumnos para que reporten a los maestros que se sumaron a la protesta.

“Estimados alumnos del TecNM/IT Mérida, el Sindicato ha convocado a los maestros a ‘brazos caídos’ mañana jueves 6 de febrero, favor de reportarme profesores que no asistan, les induzcan a no asistir, o lleguen, pero no den su clase. Cuento con su apoyo”, decía el mensaje.

En los planteles, los maestros quejosos desplegaron mantas para dar a conocer a la ciudadanía y al alumnado la causa de su protesta.

“En congruencia con los cambios positivos en el mundo y nuestro país, exigimos directivos competentes y honestos en nuestro instituto. Rechazamos el nombramiento de Heber de Jesús Díaz Flores. ¡Fuera!”, se leía en una de las mantas.

Por su lado, algunos alumnos colocaron carteles en los pasillos de los campus exigiendo clases: “Hacemos más los alumnos por aprender, que los maestros por enseñar”; “#Yoquieroclase. A mí no me pagan por aprender, pero a ti sí por enseñar”, “¡No estamos a favor de los brazos caídos! Los más afectados son los alumnos”.

Estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas, entre otros, dieron a conocer que optaron por impartirse ellos mismos sus propias clases.

