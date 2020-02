La colombiana Carmen Villalobos en “Sin senos sí hay paraíso”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Catalina Santana regresa a su pueblo natal tras 20 años de fingir que estaba muerta aunque era agente de la DEA, controlado por la mafia, y busca vengarse de los que dañaron y aprisionaron a su familia injustamente en la segunda temporada de “Sin senos sí hay paraíso”, que trasmite Telemundo Internacional.

Catalina es interpretada por la colombiana Carmen Villalobos, quien se siente muy contenta de que Latinoamérica vea este proyecto estadunidense de 87 episodios.

“Es una serie ya muy esperada. Catalina es muy fuerte y refleja a la mujer latinoamericana actual que atraviesa por muchos problemas”, platica la actriz en entrevista.

En esta temporada de Sin senos sí hay paraíso, Catalina cambió su nombre a Virginia Fernández e hizo su vida con un médico con quien tuvo dos hijos, pero regresa a Colombia para proteger a los Santana y enfrenta muchos obstáculos.

Sin senos sí hay paraíso es una secuela de Sin senos no hay paraíso (2008) y la primera parte de Sin senos sí hay paraíso (2016); está basada en el libro de Gustavo Bolívar.

–¿Qué le ha aportado este personaje?

–Como actriz a nivel internacional, el haber retomado este personaje ocho años después es maravilloso porque creo que la gente pudo ratificar y confirmar mi compromiso con la profesión, con la actuación, y la gente me dice que es increíble cómo pude retomar de manera diferente a Catalina, pero a la vez conservando ciertas cosas que caracterizan a ese mismo personaje. Entonces, para mí sí significó un reto.

–¿Tuvo libertad para recrear a Catalina fuera del guión?

–Sí, por supuesto. No quiero sonar modesta, pero siempre he sido muy comprometida con mis interpretaciones. Llego a mi casa a revisar el guión para idear propuestas que le comunico a mi director e igual a mis compañeros actores, por fortuna casi siempre gustan y se aplican si el guión nos lo permite, y efectuamos un gran trabajo colectivo entre mis compañeros y yo en esta temporada.

–Catalina es una chica muy fuerte de mente, ¿cree que refleja a la mujer latinoamericana, la cual atraviesa por muchos problemas, como los feminicidios?

–Yo creo que sí, porque es un personaje con una vida pasada muy complicada. De joven decide ejercer la prostitución porque cree que es la única manera de salir de la pobreza, y la convencen para que se opere los pechos, pero no sabe que será usada como mula para traficar cocaína en sus senos. Y regresa con una madurez impresionante.

“Recomiendo que vean esta segunda etapa de Sin senos sí hay paraíso, porque cuando se hizo Sin senos no hay paraíso todo giraba en la parte estética de una chica, ahora es sobre una mujer que no necesita transformarse físicamente para hacerse notar y progresar. Ella es muy inteligente y es un ejemplo de vida para las jovencitas, de ‘yo fui una prostituta y me involucré con narcotraficantes, por lo cual me fue muy mal, y ahora retomo mi vida, vuelvo a empezar, y puedo lograr muchas cosas en la actualidad, en el trabajo, como madre, hermana e hija’”.

–¿Cuáles fueron los desafíos para recrear de nuevo a Catalina?

–Esa madurez que traía el personaje. Logra un puesto en la DEA, posee un esposo y dos hijos. Me preguntaba: ‘¿Cómo le voy a imprimir esa madurez con dos hijos grandes?, ¿cómo enfrentarlo actoralmente?, pero lo logré de la mano de mis directores

–¿Cómo se siente del estreno de la segunda temporada de Sin senos sí hay paraíso en Telemundo Internacional?

–Estoy feliz. Me encanta ese canal. Es un proyecto realizado con mucho amor.

Desde el 29 de enero se pasa al aire todos los días a las 21 horas.

Comentarios