Niegan otro amparo a Rosario Robles contra vinculación a proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rosario Robles Berlanga perdió otro amparo que interpuso en contra de su auto de vinculación a proceso; esto a menos de 24 horas de que el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, rechazó sustituir la medida cautelar por otra distinta, luego de encontrar elementos para suponer un elevado “riesgo de evasión de la justicia”.

El revés estuvo a cargo de Patricio Vargas Alarcón, titular por el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia de la Ciudad de México, quien según el expediente 723/2019 –en una resolución aún no publicada–, estimó sobreseer la medida cautelar dictada originalmente por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

“Resuelve. Primero, se sobresee (cesar en el cumplimiento de una obligación relacionada con dinero). Segundo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege”, señala el acuerdo firmado esta mañana.

Desde el pasado 3 de septiembre, la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Enrique Peña Nieto impugnó los “actos dentro de juicio”, “consistente en el auto de vinculación a proceso, dictado en la continuación de la audiencia inicial del 13 de agosto de 2019 y su ejecución, en la causa penal 314/2019”.

Dicha medida buscaba, por la vía del amparo, revertir la medida que la mantiene tras las rejas desde esa fecha. Nueve días después, dicho juez estimó infundados los motivos expuestos por su defensa.

“ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Rosario Robles Berlanga, por lo que hace a los actos reclamados precisados en el considerando Segundo, por los motivos expuestos es los considerandos Tercero y Quinto esta interlocutoria”, señaló Vargas Alarcón en una comunicación emitida mediante la plataforma del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Esta tarde, al sobreseer –dar por concluida la queja– el juicio de amparo desechó toda posibilidad de que se declarara extralimitaciones atribuidas a Delgadillo Padierna, quien la mando a prisión por un periodo inicial de dos meses que ahora se ha extendido a seis en tanto se desahogan las investigaciones.

La noche de este 5 de febrero, el juez Villar Ceballos, quien consideró también surtió un revés contra la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México: “Las condiciones objetivas por las que se le impusieron medidas cautelares no han variado. Lo que se han aportado son algunos datos nuevos, pero no el fondo”, sostuvo durante una larga audiencia en la que estuvo presente Robles Berlanga.

A decir de dicho juez de control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, en sustitución de Delgadillo Padierna quien ahora desempeña funciones administrativas, no existe constancia de que Robles Berlanga tiene arraigo en la Ciudad de México y no pretenda evadirse de la justicia si se le impone otra medida cautelar.

