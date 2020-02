La surcoreana “Parásitos” se lleva Mejor Película en los Oscar

CIUDAD DE MÉXICO.- Parásitos, de Corea del Sur, logró Mejor Película en la 92 edición de la entrega del Oscar, por lo que se convirtió en el primer filme no hablado en inglés que se lleva dicha estatuilla.

También ganó Mejor Dirección (Bong Joo), Mejor Película Extranjera y Guión Original.

En tanto, 1917, de Sam Mendes, obtuvo Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales y Mejor Mezcla de Sonido.

Joker, de Todd Phillips, la más nominada, sólo alcanzó Mejor Actor (Joaquin Phoenix) y Mejor Banda Sonora.

Mejor Actriz Principal se lo llevó Renée Zellweger por Judy, de Rupert Goold.

Mejor Actriz de Reparto cayó en Laura Dern, por Historia de un matrimonio, de Noah Baumbacha.

Y Brad Pitt ganó Mejor Actor de Reparto por Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, y es la primera vez que gana como actor. Dicho filme de Tarantino también mereció Mejor Diseño de Producción.

Mejor Edición y Mejor Edición de Sonido se los dieron a Contra lo imposible, de James Mangold.

Por Guión Adaptado fue reconidda Jojo Rabbit, Taika Waititi.

Mejor Canción Original lo obtuvo (I’m gonna) Love me again, Rocketman, de Dexter Fletcher.

Mejor Película Animada recayó en Toy Story 4, de Josh Cooley, quien realiza por primera vez un largometraje.

Mejor Maquillaje y Peinado lo conquistó El escándalo, de Jay Roach. Mujercitas, de Greta Gerwing, obtuvo Mejor Diseño y Vestuario.

Mejor Documental lo logró American Factory, de Steven Bognar y Julia Reicher.

Brotherhood, de Meryam Joobeur, se llevó Mejor Corto de Acción. En tanto Amor de cabello, de Matthew A. Cherry (que se puede ver gratis en YouTube) consiguió Mejor Corto de Animación. Y Mejor Corto Documental lo alcanzó Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl), de Carol Dysinger.

En tanto, Tom Hanks anunció que el próximo 14 de diciembre la Academia de Cine de Hollywood abrirá el museo dedicado al cine, cuyo diseño arquitectónico fue creado por el italiano Renzo Piano, en Los Ángeles, California.

Y Joo de Parásitos mencionó que iba a celebrar tomando toda la noche.

