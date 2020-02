“El cine y el rock”, curso puma de Benjamín Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El músico, compositor escritor, periodista, editor y promotor cultural Benjamín Anaya González (D.F., 1963) invita al curso El cine y el rock: Un feedback de mutuas conexiones que él coordinará, los sábados del 22 de febrero al 23 de mayo; un taller convocado por la Filmoteca de la UNAM en el Cinematógrafo del Chopo, de 10:00 a 13:00 horas.

Colaborador de la revista Proceso, guitarrista fundador del conjunto Restos Humanos y autor de libros como Neozapatismo y rock mexicano (Ediciones La Cuadrilla de la Langosta, 1999, 63 páginas), Benjamín Anaya ha ocupado la subdirección del Conservatorio Nacional y la dirección de Comunicación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

En este taller se busca propiciar, a través de la observación de algunos filmes y su discusión posterior, a la vez que –con algunos textos y guiones– la apreciación crítica de algunas de las más significativas obras cinematográficas destacadas sobre la música de personalidades del rock mundial y mexicano.

Quienes participen podrán comprender desde los campos de la semántica y la crítica cinematográfica, la teoría de la imagen, la apreciación musical y la crónica del rock, así como desde los estudios culturales y contraculturales, algunos de los rasgos más distintivos entre los universos del cine y el rock, para analizar la importancia de las obras seleccionadas y sus creadores, así como la relevancia del rock como vehículo cultural contemporáneo, a 65 años de haber surgido.

Temario

A continuación, la docena de temáticas y cintas que acompañan el curso de Benjamín Anaya:

1.- “El surgimiento de la juventud como sujeto histórico”. Con fragmentos de las películas East of Eden (“Al este del Paraíso”, de Elia Kazan, 1955) y Jailhouse Rock (“El rock de la cárcel”, de Richard Thorpe, 1957), protagonizadas por James Dean y Elvis Presley, respectivamente.

2.- “La idolatría en pantalla: el clímax de la Beatlemanía”. Fragmentos de cintas del Cuarteto de Liverpool: A Hard Day’s Night (“La noche de un día difícil”, de Richard Lester, 1964), Help! (“¡Auxilio!”), de Richard Lester, 1965 y Let it Be—Rooftop concert (“Déjalo ser”), de Michael Lindsay-Hogg, 1970; ésta con escenas del último concierto de Los Beatles en la azotea de la empresa Apple de Londres, Inglaterra.

3.- “Psicodelia y arte pop, dos universos complementarios”. Cintas completas a proyectarse: Exploding Plastic Inevitable (eventos multimedia de Andy Warhol con Velvet Underground y Nico, 1966), y Yellow Submarine (“El submarino amarillo”, película animada de George Dumming, con música de Los Beatles y George Martin, 1968).

4.- “El cine de autor y la contestación juvenil”. Fragmentos fílmicos de Sympathy for the Devil (One Plus One), conocida en México como “Uno más uno: Los Rolling Stones”, del cineasta francés Jean Luc Godard, y Zabriskie Point (1970), del italiano Michelangelo Antonioni, filmada en Estados Unidos con música de Pink Floyd.

5.- “Ópera-Rock: delirios y desafíos”. Fragmentos de dos musicales de Broadway llevados a la pantalla grande Jesus Christ Superstar (“Jesucristo Superestrella”, de Norman Jewison, 1973), y Hair (“Pelo”, de Milos Forman, 1979). Se proyectará entera la adaptación cinematográfica de Ken Rusell al álbum Tommy (1975), con música de Pete Townshend y The Who, más actuaciones de Tina Turner, Ann-Margret, Jack Nicholson, Elton John, Eric Clapton, Roger Daltrey y otros.

6.- “Documentales clásicos y festivales míticos”. Parcialmente, los filmes Woodstock (de Michael Waldleigh, 1969) y Avándaro (Alfredo Gurrola, 1971).

7.- “Memorias Rockumentales”.- Gimme Shelter (de Albert y David Maysles con Los Rolling Stones, 1970). The Song Remains the Same (“La canción sigue siendo la misma”, de Peter Clifton; concierto de Led Zeppelin, 1976); The Kids are Alright (“Los chicos están bien”, de Jeff Stein, 1979, documental con The Who); The Last Waltz, película de Martin Scorsese conocida originalmente en nuestro país como “El último rock”; pero literalmente el título significa “El último vals” (1978), con el concierto de adiós celebrado en Winterland, San Francisco, noviembre 25 de 1976, por el grupo canadiense y norteamericano The Band, con una pléyade musical de invitados en más de tres horas: Bob Dylan, Muddy Waters, Neil Young, Joni Mitchell, Emmilou Harris, Eric Clapton, Ringo Starr, Van Morrison, y el poeta de la Generación Beat: Lawrence Ferlinghetti recitando una parodia del “Padre nuestro”.

“De falsedad, fangoria y mercancía punkie”. Partecitas de The Great Rock ‘n’ Roll Swindle (“La gran estafa rocanrolera”) de Julien Temple, con Sex Pistols (1980), y Rock ‘n’ Roll High School, comedia musical con música de Ramones, del cineasta estadunidense Allan Arkush (filmada en 1979). “Soundtracks relevantes”.- Fragmentos de: Aguirre, der Zorn Gottes (Aguirre, la ira de Dios, del alemán Werner Herzog, y música de Popol Vuh, 1972); tres del también germano Wim Wenders: Der Himmel über Berlin (conocida en México como “Las alas del deseo”) con música de Tuxedomoon, Nick Cave & The Bad Seeds, Crime & The City Solution, y Until The End of the World (“Hasta el fin del mundo”, 1991), música de Can, Elvis Costello, Lou Reed, Depeche Mode y U2; In weiter Ferne, so nah! (“¡Tan lejos, tan cerca!”, 1993), música de U2, Lou Reed, Laurent Petitgand, Laurie Anderson, Graeme Revell y Nick Cave. “Del single filmado al MTV, codependencia y épica de la iconicidad. Paperback Writer, Hey Jude, Ziggy Stardust; New Wave y MTV, The Cure, Dire Straits: El videoclip antes de YouTube”.

11.- “De Satélites, Live broadcasting y política en el rock”.- All you need is love (“Todo lo que necesitas es amor”, video de Aubrey Singer y la BBC. Los Beatles, 1967); Live Aid (Vincent Scarza, Kenneth Shapiro. 1985), Opal—Link Leningrad (Anthea Norman-Taylor, 1988), músicos: Brian Eno, Pater Gabriel y Chrissie Hynde.

“Tres clásicos fílmicos del rock mexicano”.- Ya sé quién eres , te he estado observando (José Agustín, 1971); De veras me atrapaste (Gerardo Pardo, 1985), y Ciudad de ciegos (Alberto Cortés, 1991).

El costo del curso El cine y el rock: Un feedback de mutuas conexiones de Benjamín Anaya es de dos mil 400 pesos. Informes sobre el taller al teléfono 56229375 y alegría.c@hotmail.com (50% de descuento a comunidad UNAM; Sistema incorporado e INAPAM, https://www.filmoteca.unam.mx)

