Confirman 65 nuevos casos de coronavirus en crucero atracado en Japón; suman 135 infectados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Ministerio de Salud de Japón, confirmó 65 nuevos casos de coronavirus entre las más de tres mil personas, entre pasajeros y tripulación, a bordo del crucero Diamond Princess, atracado en el puerto japonés de Yokohama.

Con esos casos se elevó a 135 el número de personas contagiadas con el virus y que permanecen confinadas en el crucero.

De acuerdo con Reuters, fue el capitán del barco el que confirmó los nuevos casos de infectados tras recibir los resultados de las pruebas.

El operador del crucero informó a los pasajeros que eran 66 nuevos casos de personas contagiadas, pero más tarde el Ministerio de Salud japonés informó que eran 65, de los cuales 45 son japonenses y 11 estadunidenses.

Algunas personas recurrieron a las redes sociales para informar sobre las duras condiciones de su confinamiento.

Los comentarios del capitán sobre los nuevos casos mediante los altavoces fueron transmitidos en un video publicado en Twitter por Yardley Wong, un pasajero que documentó la experiencia en el barco usando el hashtag #anxiety.

#day6 #coronavirus #CoronavirusOutbreak #quarantined on #DiamondPrincess captain official announcement. Not 60 but 66!!!! 😫😫😫😫 some are staffs #hanginthereprincess #Anxiety pic.twitter.com/shlmjWUxEJ

— Yardley Wong (@yardley_wong) February 10, 2020