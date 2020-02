Rectora de la UAQ califica de falsas las denuncias de alumnas contra profesores… luego se disculpa

QUERÉTARO, Qro. (apro).- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Margarita Teresa de Jesús García Gasca, calificó de falsas las denuncias por violencia de género presentadas por estudiantes en contra de sus profesores. Más tarde se disculpó por sus dichos.

García Gasca acudió al programa de noticias Presencia Universitaria, de la sección “Pensar la Universidad”, que conduce el abogado Marco Antonio Lara Pérez, quien abordó las denuncias sobre violencia de género, 67 hasta ahora.

“Por un lado, la importancia de denunciar, pero por otro lado también, Marco, la importancia de la ética en la denuncia, es decir, no hacer denuncias falsas”, soltó la rectora.

“Sustentada en hechos objetivos, doctora”, añadió el abogado, conductor del programa oficial de la Universidad de Querétaro.

“En hechos objetivos y en hechos reales”, siguió García Gasca, quien de manera específica se refirió a las denuncias realizadas por universitarias –en noviembre pasado– ante el Consejo Universitario, donde públicamente pidieron investigar a nueve profesores por diversos abusos, desde acoso y hasta violación.

Las estudiantes recabaron sus denuncias en “tendederos”, es decir, las colgaron en sus facultades con el nombre de los profesores y la situación que vivieron, pero la UAQ no procedió bajo el argumento de que no hubo una denuncia formal.

“No había denuncia contra ellos, no había absolutamente nada y ellos sí se encuentran en este momento en una situación de afectación emocional o personal. Se han acercado a la oficina del abogado general y ellos también han puesto una queja en ese sentido”, sostuvo García Gasca en TvUAQ.

En noviembre pasado se expuso en el Consejo Universitario el temor de las mujeres de ser revictimizadas, e incluso la directora de Filosofía, Margarita Espinosa Blas, consideró que se debía dar un acompañamiento a estos casos, más allá del ámbito jurídico.

“La demanda es precisamente que se atienda desde otras instancias que no sean propiamente las jurídicas; las compañeras están pidiendo como un espacio de mayor escucha, de mayor sensibilización (…) y que no lleguen las compañeras que lleven una demanda y que les digan: ‘pues mira, si no tienes evidencias, no procede, ahí te ves’. Entonces esto les cierra las puertas a las compañeras”, lanzó Espinosa.

Este lunes la rectora de la UAQ sostuvo que los grupos de mujeres han comprendido que es indispensable denunciar, e incluso manifestó que se han acercado a mujeres para que lo hagan, pero insistió en no cometer injusticias.

“Insistir, Marco, que la denuncia es algo muy serio y que entonces también es muy importante que la denuncia sea responsable, que esté bien sustentada, que no nos lleve el sentimiento o el coraje en contra de alguien a cometer una injusticia, porque también se trata del proyecto de vida de otra persona”.

Por la tarde la rectora se disculpó por esas declaraciones, a través de un mensaje que difundió en su cuenta de Facebook, donde asumió que no tiene elementos para calificar ninguna denuncia como falsa.

“Efectivamente, reconozco que con ello estoy ejerciendo violencia. Ofrezco una sincera disculpa. Las denuncias son denuncias, sin calificativos, y deben ser presentadas para su formal atención”.

Añadió: “la violencia está normalizada y erradicarla requiere de todas y todos, de deconstruirnos y asumir una nueva forma de relacionarnos”.

Este martes la rectora tiene previsto rendir su segundo informe.

Comentarios