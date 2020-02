Ayotzinapa: AMLO pide apoyo a participantes en desaparición de los 43

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la colaboración de quienes tenga información del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y romper el “pacto” de silencio que se ha levantado a su alrededor.

“Le estamos pidiendo a quienes participaron en estos hechos que hablen, porque hay como un pacto de silencio. No puede ser que no sepamos lo que sucedió si participaron más de 100 personas. Y estamos ofreciendo a quien nos informe protección, amnistía, recompensa, porque se trata de un asunto de Estado.”, propuso el jefe del ejecutivo.

López Obrador insistió que la investigación sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, es un tema de Estado y que por ello no dejarán de buscarlos.

Insistió en pedir que quienes hayan participado o sepan algo cooperen para dar con el lugar donde se encuentran los jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrreo.

“Por qué lo digo?, ¿por qué lo hago público? Porque quienes están en la cárcel, quienes ya salieron, quienes nunca entraron a la cárcel, pero saben dónde están los jóvenes nos pueden ayudar, nos van a ayudar mucho. No es sólo un asunto de justicia, ayudan a los familiares, es un asunto de humanismo, y fortalecen a México, se fortalece nuestro país, nuestro querido México, nuestra patria”.

Mencionó una carta de petición de apoyo especial a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al fiscal general Alejandro Gertz Manero, para que se dediquen de tiempo completo a atender este asunto.

Anunció que ambos poderes aceptaron estar dispuestos a colaborar y recordó lo que en su momento dijo la excandidata del Partido Demócrata de Estados Unidos, Hillary Clinton, que, si ella actuara como presidenta de México, si ella fuera presidenta de México no descansaría hasta encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa.

“A mí me dolió mucho eso porque es una vergüenza que del extranjero hagan esa observación, den ese punto de vista y que tengan razón. No se puede descansar si no aclaramos lo de Ayotzinapa y muchas otras cosas, pero esto es un asunto especial”, manifestó el jefe del ejecutivo.