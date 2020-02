Fórmula Uno pospone el GP en China por el COVID-19

CIUDAD DE MEXICO (apro).- La Fórmula Uno anunció este miércoles la postergación del Gran Premio de China a causa del COVID-19. El organismo no determinó la nueva fecha del evento, previsto para correrse el 19 de abril.

La confirmación de la Fórmula Uno se produce una semana después del anuncio del organizador del GP de China, en aras de garantizar la seguridad de los asistentes por el brote del coronavirus.

Además, la Fórmula 1 indicó que, en conjunto con la Federación Internacional de Automovilismo deportivo (FIA) analiza las posibles fechas alternativas de dicha carrera en caso de que mejoren las condiciones en China:

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak

F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event

We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV

— Formula 1 (@F1) February 12, 2020