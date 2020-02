Agresores de saxofonista señalan a exdiputado del PRI como autor intelectual

OAXACA, Oax. (apro).– Ponciano “H” y su hijo Rubicel “H” habrían confesado que recibieron 30 mil pesos del exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal para rociar con ácido a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos.

De acuerdo con el diario Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, los agresores aceptaron que conocen a Vera Carriza porque trabajaron para él como albañiles.

Aseguran haber participado en la construcción de una estación de servicio ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, en el municipio oaxaqueño de Santa Lucía del Camino. Vera Carrizal sería socio de esa gasolinería.

De acuerdo con la declaración citada por el rotativo, el mismo exdiputado, a quien los detenidos identifican como “El Patrón” o “El Güero”, dio la orden de atacar a María Elena Ríos vía telefónica

“Le dije: ‘patrón, dígame, qué hago’, y él me contestó que quería que fuera a Huajuapan a chingarme a una vieja, que por pendeja le iba a pasar eso y que merecía morirse. Entonces le pregunté quién era la chava y me respondió que una jovencita que se estaba pasando de pendeja”, dijo Rubicel.

El ataque fue perpetrado el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León.

Rubicel fue capturado el 25 de diciembre pasado, dos días después de la detención de su padre, Ponciano.

Para el 26 de diciembre, la Fiscalía General de Oaxaca libró una orden de aprehensión en contra del empresario y exdiputado Juan Antonio, y al día siguiente, el 27 de diciembre, éste tramita un segundo amparo.

En el último día del año, el 31 de diciembre, Juan Antonio, hijo del empresario, hizo lo propio. Desde entonces, padre e hijo se encuentran prófugos.

Sin embargo, el exdiputado priista filtró, desde la clandestinidad, un audio y video sobre su relación sentimental con la saxofonista.

“Yo pensé que me ibas a hablar para decir ‘Elena, recuerda que te amo y no puedo vivir sin ti’, pero como no me lo dices yo te lo digo: Juan te amo y no puedo vivir sin ti, te amo papi”, se escucha decir a la joven.

Y en el video, de siete segundos de duración, se observa la imagen de la saxofonista seguida de la siguiente frase: “Te amo mi amor, mi vida hermosa, preciosa, mi Juan”.

