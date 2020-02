Sheinbaum pide “sanciones ejemplares” por filtración de fotos de Ingrid

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidió “sanciones ejemplares” contra los servidores públicos que filtraron fotografías del cadáver de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, y llamó a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad y proteger a las víctimas.

Por su lado, la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, afirmó que ya están citados a declarar los servidores públicos presuntamente involucrados en la filtración, y adelantó que analiza la posibilidad de presentar en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley que castigue la difusión de imágenes de personas víctimas de algún delito.

Desde la mañana de ayer se manifestó en redes sociales la indignación por la publicación de fotografías del cadáver de Ingrid, en dos periódicos de nota roja, así como su difusión en grupos de WhatsApp. De ahí surgieron distintas convocatorias de grupos feministas para manifestarse –el viernes 14 y el sábado 15– contra los feminicidios en la Ciudad de México y la filtración de imágenes.

En conferencia, este miércoles, Sheinbaum Pardo señaló que seis servidores públicos –policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) locales– ya son investigados por la Fiscalía capitalina por su presunta responsabilidad en la filtración de las imágenes.

“Desde mi perspectiva, tiene que haber también sanciones ejemplares” contra los responsables, abundó.

Añadió: “Respetando la libertad de expresión y la libertad de prensa, también tiene que haber una responsabilidad de los medios de comunicación”.

La mandataria capitalina consideró que por razones como “el morbo” también se generan violaciones a los derechos humanos de las víctimas, y asestó: “Yo creo también que hay una parte en los medios de comunicación que no requiere ser legislada, pero que tiene que haber una responsabilidad y dar protección a las víctimas”.

Según la jefa de gobierno, legislar sobre la libertad de expresión “es complejo, porque ¿dónde están los límites siempre?”. No obstante, agregó, “entre los periodistas y los propios medios de comunicación sí tendría que haber también una solidaridad con las víctimas, de tal manera que este tipo de imágenes no sean publicadas. Y, repito, también la sanción a las filtraciones, no hay que eludir esa responsabilidad”.

Nota relacionada:

Filtración ofende a sociedad: Godoy

La fiscal Ernestina Godoy aseguró que la filtración de imágenes de alguna víctima “no sólo es una ofensa para éstas, sino para la familia y la sociedad entera”.

Al participar en la conferencia “Armas contra el Delito Financiero”, la funcionaria local adelantó que analiza la posibilidad de presentar a los diputados locales una iniciativa de ley para modificar el Código Penal capitalino que sancione de manera ejemplar la difusión de imágenes de personas víctimas de algún delito.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Godoy aseguró que ya están citados los servidores públicos posiblemente relacionados en la filtración de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, principalmente los policías primeros respondientes y peritos que llegaron a la escena del crimen.

Y de paso descartó que la filtración de las imágenes afecte el proceso judicial que la FGJ lleva contra Eric Francisco “N”, detenido como principal sospechoso del feminicidio de Ingrid Escamilla, su pareja sentimental. Ayer, el sujeto de 46 años fue vinculado a proceso y se le ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Godoy Ramos también repasó las acciones que la FGJ ha emprendido para combatir la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, y en particular para la instalación de la Fiscalía especializada en Feminicidios.

Comentarios