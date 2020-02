Policías me golpearon y amenazaron de muerte: periodista veracruzano

XALAPA, Ver. (apro).- Beto Carmona, reportero de El Piñero de la Cuenca que cubrió el enfrentamiento entre pobladores de Isla y Loma Bonita con la Fuerza Civil y la Policía Federal, expuso que fue amenazado por policías estatales, mientras estuvo retenido por varias horas.

“Me dejaron libre, pero antes me dijeron: Ve nuestro rostro, grábatelo bien, porque a la otra que te veamos, te matamos… ¡Cómo no te vimos cuando disparábamos!, si no, ya te hubiéramos matado”, dijo Carmona, quien aseguró que fue golpeado.

Ya libre, el periodista denunció las amenazas por parte de elementos de la Fuerza Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que participaron en el enfrentamiento, que dejó un saldo de 20 personas detenidas, seis heridos y dos policías lesionados.

“A mí me golpearon varias veces: una donde el compañero graba cuando varios elementos me estaban golpeando, y otra donde me sacaron de una casa cuando estaba resguardando de las balas… Ahí tumbaron la puerta los de Fuerza Civil y me volvieron a golpear, me esposaron me sacaron de la casa a golpes, ahí fue donde vi varias personas muertas (sic)”, indicó.

Carmona aseguró que los elementos de la SSP y Fuerza Civil tuvieron que contener sus agresiones, cuando en la frecuencia radial policíaca se escuchó que un abogado de la Comisión Estatal de Protección de Periodistas (CEAPP) andaba preguntando por él y por otra comunicadora del portal Llanos de Sotavento.

Este medio informativo proporcionó videos a Televisa del momento en que pobladores de la Cuenca del Papaloapan exigen la salida de la Guardia Nacional y de la Fuerza Civil por el incremento a vejaciones de los derechos humanos; con estas imágenes, Denisse Mearker abrió el noticiero ayer por la noche.

Hoy en una entrevista radiofónica, el secretario de gobierno, el morenista Eric Patrocinio Cisneros acusó que los civiles que ocasionaron el enfrentamiento en la comandancia policíaca vienen del estado de Oaxaca y de una congregación de José Azueta (Tesochoacan), está sí, perteneciente a Veracruz.

Por separado, el gobernador Cuitláhuac García declaró al Piñero de la Cuenca que la Fuerza Civil solo protegió al reportero Beto Carmona, pese a las evidencias de videos y de las declaraciones de Carmona.

Entrevistado por Carlos Abad, corresponsal de El Piñero en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, García cuestionó la presencia del reportero en una zona de enfrentamiento.

“No fuimos nosotros, le pegó un grupo criminal. ¿Y él que hacía allí?”, lanzó.

Vía telefónica, Beto Carmona defendió su trabajo al asegurar que lleva años documentando la conflictiva zona que separa a Veracruz de Oaxaca, reportando desapariciones y vejaciones de la Fuerza Civil a comerciantes y jornaleros.

“Tiene meses que hay quejas en contra de la Fuerza Civil, claro que me da coraje lo que dice el gobernador, su secretario, que somos reclutados del narco. ¿Ya no pudimos ir a cubrir una información, porque por ende somos empleados del narco?”, cuestionó.

Carmona negó que haya sido “protegido” por elementos de la Fuerza Civil, pues incluso detalla que primero se tuvo que esconder en una casa, donde había civiles heridos de bala.

“Es un cínico el gobernador”, espetó.

